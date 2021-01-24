Сьогодні, 24 січня, в Україні проходять повторні місцеві вибори у 13 областях.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія.

Так, обиратимуть депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінницька область) та Мурованської (Львівська область) сільських рад.

Мера Конотопа переобирають після того, як обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень коронавірусу COVID-19.

Повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією згідно ст.14 закону України “Про місцеві вибори” у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.

Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.