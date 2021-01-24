Про це повідомляє Центральна виборча комісія.
Так, обиратимуть депутатів міських (1 особа), селищних (13 осіб) та сільських (40 осіб) рад. Також проходять вибори міського голови Конотопа (Сумська область), голів Брошнів-Осадської селищної ради (Івано-Франківська область), Уланівської (Вінницька область) та Мурованської (Львівська область) сільських рад.
Мера Конотопа переобирають після того, як обраний 25 жовтня Олександр Луговий помер в листопаді 2020 р. від ускладнень коронавірусу COVID-19.
Повторні вибори призначаються відповідною територіальною виборчою комісією згідно ст.14 закону України “Про місцеві вибори” у разі визнання відповідних виборів у цьому виборчому окрузі такими, що не відбулися, чи в разі визнання обраної особи такою, яка відмовилася від депутатського мандата чи посади.
Як повідомлялося, 8 серпня 2020 року ЦВК встановила неможливість проведення перших виборів депутатів окремих сільських, селищних, міських рад Донецької і Луганської областей та відповідних сільських, селищних, міських голів, визначивши їх переліки. Таким чином перші місцеві вибори 25 жовтня 2020 року у вказаних територіальних громадах не було проведено.
- 29 листопада у Чернівцях повторно проголосували на виборах міського голови.
- 22 листопада, відбулося повторне голосування на виборах голів міських територіальних громад. Причиною цього стало те, що жоден із кандидатів на посаду міського голови не набрав 50% голосів виборців.
- Також 15 листопада в семи містах України пройшло повторне голосування на місцевих виборах.
- 25 жовтня в Україні розпочалися місцеві вибори до обласних, районних рад та об’єднаних територіальних громад.
- Проміжні та повторні вибори до місцевих органів влади різних рівнів мають поетапно відбутися на 174 виборчих дільницях у 24 областях України, а завершити голосування планується до кінця березня 2021 року.