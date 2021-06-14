Сьогодні, 14 червня, у Брюсселі стартує саміт НАТО.

Про це повідомляється на сайті НАТО.

За словами Генерального секретаря Йенса Столтенберга, в центрі уваги саміту буде ініціатива реформування НАТО-2030. Генсек назвав її “амбітним трансатлантичним порядком денним у царині безпеки і оборони”.

Столтенберг також виклав плани зі створення центрів для сприяння співробітництву між союзниками.

Також на порядку денному – зусилля з підтримки міжнародного порядку, зокрема шляхом поглиблення партнерських відносин і навчання, а також нарощування військового потенціалу партнерів.

Столтенберг підкреслив, що НАТО має боротися зі змінами клімату за рахунок скорочення “військових викидів”.

За його словами, лідери також узгодять нову політику кіберзахисту – першу за сім років.

Також на саміті обговорюватимуться Афганістан, Росія і підтримка України і Грузії.

“НАТО – найуспішніший альянс в історії, тому що за більш ніж 70 років ми змінювалися разом зі світом. На нашому саміті в понеділок ми проведемо великі обговорення і приймемо важливі рішення, щоб зробити наш сильний Альянс ще сильніше і убезпечити наш мільярд чоловік”, – сказав Генеральний секретар.

У саміті візьме участь президент США Джо Байден.