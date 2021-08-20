Сьогодні у центрі Києва відбудеться друга репетиція військового параду до Дня Незалежності, у зв’язку з чим у столиці перекриють ряд вулиць.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Зокрема, із 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Академіка Туполєва, просп. Перемоги, Маршала Рибалка, вул. В’ячеслава Чорновола, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

Водночас, із 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) планується перекриття руху транспорту на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської пл. до вул. Хрещатик), вул. Хрещатик, вул. Михайлівській (на ділянці від вул. Володимирської до Майдану Незалежності), вул. Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. до Кріпосного пров.), Петрівській Алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вул. Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу зустрічною смугою до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицької).

Крім того, із 19:00 до закінчення заходів (орієнтовно до 01:15) тимчасове обмеження руху транспорту на вул. Нижній Вал, вул. Глибочицькій, Глибочицькому проїзді, вул. В’ячеслава Чорновола, просп. Перемоги, вул. Старовокзальній, вул. Жилянській, вул. Антоновича.

Також через репетицію параду військ змінить рух громадський транспорт столиці.

Можливе тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;

тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94-Н;

трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

У разі необхідності, рух маршрутів буде організовано:

автобус № 5 в напрямку до залізничного вокзалу “Центральний” від вул. Ізюмської до вул. Володимиро-Либідської за чинним маршрутом, далі – вул. Казимира Малевича – вул. Короленківська – вул. Тарасівська – вул. Саксаганського – вул. Симона Петлюри;

автобуси №№ 20, 20-К, відповідно, від масиву Корчувате та вул. Маршальської до ст. м. “Либідська”;

автобус № 24 від Національного музею історії України у II світовій війні до ст. м. “Арсенальна”;

автобус № 69 від вул. Литвиненко-Вольгемут до вул. Тарасівської;

автобус № 114 від вул. Милославської до ст. м. “Почайна”;

автобус № 115 від залізничного вокзалу “Дарниця” до ст. м. “Либідська”;

автобус № 118 від ст. м. “Чернігівська” до ст. м. “Палац спорту”;

автобус № 137-Н від ст. м. “Харківська” до ст. м. “Палац спорту”;

тролейбус № 3 від Залізничного масиву до залізничного вокзалу “Південний”;

тролейбуси №№ 5, 7, 8, 17, 93-Н, 94-Н, відповідно, від вул. Білицької, вул. Чорнобильської, вул. Смілянської, пл. Космонавтів та просп. Леся Курбаса до б‑ру Т. Шевченка (до вул. Леонтовича);

тролейбус № 9 від Міжнародного аеропорту “Київ” ім. І. Сікорського до залізничного вокзалу “Південний”;

тролейбус № 12 від ст. м. “Васильківська” до ст. м. “Либідська”;

тролейбус № 14 від Ботанічного саду до ст. м. “Палац спорту”;

тролейбуси №№ 40, 40-К від вул. Кадетський Гай до вул. Волгоградської (Залізничний масив);

тролейбус № 91-Н від вул. Милославської до ст. м. “Либідська”.

Крім того, орієнтовно з 15:00 до 01:00 на час підготовки військового параду тимчасово призупинять рух автобусів, що працюють у режимі маршрутного таксі: №№ 181, 186, 187, 188, 189, 228, 231, 417, 429, 433, 437, 439, 442, 442-Д, 455, 465, 496, 499, 500, 517, 518, 558, 575, 581, 598. А також змінять рух: №№ 171, 411, 427, 450, 507, 520, 539.