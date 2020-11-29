29 листопада у Чернівцях повторно голосуватимуть на виборах міського голови.

Про це йдеться у пресрелізі Центральної виборчої комісії, повідомляють #Букви.

Наразі чернівчани мають обрати з-поміж двох кандидатів:

Романа Клічука (висунутий місцевою організацією політичної партії “Єдина альтернатива”);

(висунутий місцевою організацією політичної партії “Єдина альтернатива”); Віталія Михайлішина (висунутий місцевою організацією політичної партії “Команда Михайлішина”).

За підсумками голосування з виборів міського голови 25 жовтня 2020 року зазначені кандидати отримали найбільшу кількість голосів виборців: Роман Клічук – 27,29%, Віталій Михайлішин – 21,33%.

У повторному голосуванні, яке відбудеться на 115 виборчих дільницях, загалом зможуть взяти участь понад 185,5 тис. виборців.

Результати голосування з виборів Чернівецького міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 4 грудня 2020 року включно.

Крім того, до ЦВК надійшла інформація від Чернівецької міської територіальної виборчої комісії щодо загрози проведенню голосування.

Так, до ТВК надійшли подання від місцевих організацій політичних партій про дострокове припинення повноважень членів дільничних виборчих комісій, включених до складу комісій від цих організацій, а саме:

Чернівецька обласна партійна організація Всеукраїнського об’єднання “Батьківщина” – 216 членів ДВК;

Чернівецька територіальна організація Політичної партії “Європейська Солідарність” – 128 членів ДВК;

Чернівецька обласна організація політичної партії “НАШ КРАЙ” – 85 членів ДВК;

Чернівецька обласна організація політичної партії “РІДНЕ МІСТО” – 15 членів ДВК.

До подань не надано заяв осіб про складення повноважень.

“Такі дії організацій партій можуть створити перешкоди в належній підготовці проведення повторного голосування з виборів Чернівецького міського голови”, – йдеться у повідомленні ЦВК.