У неділю, 31 жовтня, в Україні стартували проміжні вибори депутатів Верховної Ради у двох виборчих округах.

Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Проміжні вибори народних депутатів України призначені в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).

Голосування проходитиме на:

188 виборчих дільниць (185 – звичайних, 3 – спеціальних) ОВО № 184, який включає Бериславський район та частини Каховського і Херсонського районів;

141 виборчій дільниці (140 – звичайних, 1 – спеціальній) ОВО № 197, який включає частини Золотоніського та Черкаського районів.

ЦВК спочатку зареєструвала 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію п’ятьох.

Голосування розпочалося о 08:00 і закінчиться о 20:00. Для голосування необхідно взяти із собою лише паспорт громадянина України.

Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.