Про це повідомляється на сайті Центральної виборчої комісії (ЦВК).
Проміжні вибори народних депутатів України призначені в одномандатних виборчих округах № 184 (Херсонська область) та № 197 (Черкаська область).
Голосування проходитиме на:
- 188 виборчих дільниць (185 – звичайних, 3 – спеціальних) ОВО № 184, який включає Бериславський район та частини Каховського і Херсонського районів;
- 141 виборчій дільниці (140 – звичайних, 1 – спеціальній) ОВО № 197, який включає частини Золотоніського та Черкаського районів.
ЦВК спочатку зареєструвала 45 кандидатів у народні депутати в ОВО №184 та №197, однак згодом скасувала реєстрацію п’ятьох.
Голосування розпочалося о 08:00 і закінчиться о 20:00. Для голосування необхідно взяти із собою лише паспорт громадянина України.
Результати проміжних виборів мають бути встановлені не пізніше як на пʼятнадцятий день з дня голосування, тобто до 15 листопада 2021 року включно.
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