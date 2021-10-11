11 жовтня Міжнародний арбітражний суд у Гаазі проведе перше слухання щодо затримання Росією у 2018 році українських кораблів у Керченській протоці.

Про це повідомляється на сайті суду.

Слухання, що стосується попередніх заперечень з боку Російської Федерації в арбітражному розгляді, розпочатому Україною проти РФ буде проводитися в Постійної палаті третейського суду за адресою: Палац миру, Гаага.

Слухання проходитимуть у змішаному форматі: деякі члени делегацій сторін і судді арбітражу будуть присутні особисто, а інші приєднаються допомогою відеоконференції.

Згідно із графіком слухання проходитимуть у два раунди:

У понеділок, 11 жовтня, РФ представить свої усні аргументи. У вівторок, 12 жовтня, Україна проведе свій перший раунд усних аргументів. У четвер, 14 жовтня, Російська Федерація представить другий раунд усних дебатів. У п’ятницю, 15 жовтня, Україна представить другий раунд усних аргументів.

При необхідності додаткове засідання слухання відбудеться в суботу, 16 жовтня.

Крім того, за посиланням можна буде подивитися пряму трансляцію суду.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські військові захопили в нейтральних водах Керченської протоки українські малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” і буксир “Яни Капу”.

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Тоді командування Військово-морських сил Збройних сил України заявило: “За оперативною інформацією малі броньовані артилерійські катери “Бердянськ”, “Нікополь” вражені вогнем противника і втратили хід. Рейдовий буксир “Яни Капу” також зупинили. Кораблі захоплені спецназом РФ”.

Російська сторона навіть залучила бойові вертольоти для супроводу українських кораблів і блокувала можливість їхнього проходу через Керченську протоку. Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко повідомив, що буксир “Яни Капу” двічі зазнав тарану з боку російських прикордонних кораблів. Україна назвала такі дії з боку РФ – актом агресії.

Арешт всіх українських моряків

28 листопада суди окупованого Криму заарештували всіх українських моряків. Їх звинуватили в незаконному перетині кордону Росії групою осіб із застосуванням сили чи загрози її застосування. Максимальне покарання за статтею – до шести років позбавлення волі.

Всі захоплені російськими військовими в районі Керченської протоки українські моряки заявили слідству, що є військовополоненими.

Переговори російських силовиків

29 листопада Служба безпеки України оприлюднила перехоплення розмов екіпажів російського літака Су-30 і вертольоти Ка-52 з пунктами управління, які є черговим доказом збройного нападу РФ на кораблі Військово-морського сил України біля Керченської протоки.

“У цих переговорах чітко вказується на використання двох “олівців” – це некеровані ракети – як з боку екіпажу літака Су-30, так і з боку екіпажу вертольота Ка-52″. Проти українських кораблів було застосовано чотири “олівці” (ракети).

Російської авіації були дані координати перебування українських кораблів. Згодом російський винищувач Су-30 здійснив бойове застосування двох ракет проти українських кораблів. Ще дві ракети випустив і розвідувально-ударний вертоліт Ка-52.