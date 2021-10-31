Сьогодні, 31 жовтня, у Харкові стартували вибори мера. Нового очільника міста харків'яни обиратимуть з-поміж десятьох кандидатів.

Про це повідомляють #Букви.

Виборчі дільниці

Всього у Харкові відкрилася 41 виборча дільниця. Проголосувати можна з 08:00 до 20:00.

Кандидати на посаду мера

Містяни обиратимуть нового мера з-поміж 10 кандидатів. Їхні прізвища внесені в алфавітному порядку. Навпроти імені кандидата є порожній квадрат, де необхідно поставили “+” або іншу позначку, що говоритиме про ваше волевиявлення.

Жодних інших написів на бюлетені не варто робити.

Проте виборець має право один раз замінити зіпсований бюлетень на новий. Для цього слід звернутися до члена комісії.

Що потрібно для голосування?

Згідно з українським законодавством, для голосування жодних документів, окрім паспорта громадянина, не потрібно.

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) наголошують, що жодних сертифікатів про щеплення проти COVID-19 чи проведення ПЛР-тестів – не потрібно. Це не передбачено чинним законодавством.

Пункти вакцинації на виборчих дільницях

На виборчих дільницях, що розташовані у школах міста, сьогодні працюватимуть пункти вакцинації. Щепитися всі охочі зможуть з 09:00 до 18:00. У медиків у наявності будуть вакцини Coronavac, Pfizer, AstraZeneca.