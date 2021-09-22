Сьогодні, 22 вересня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену.

Про це повідомляє пресслужба КП “Київський метрополітен”.

Початок гри заплановано на 21:00. Гратимуть команди “Динамо” (Київ) та “Шахтар” (Донецьк).

Так, перед початком гри можливе обмеження (закриття) станції “Олімпійська” на вхід. А після завершення можливе обмеження (закриття) на вхід станцій “Палац спорту”, “Олімпійська” та “Площа Льва Толстого”.

Обмеження роботи станцій застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

У суботу, 18 вересня, у Києві обмежили роботу кількох станцій метрополітену через футбольний матч на НСК “Олімпійський” між командами “Динамо” (Київ) та “Олександрія” (Олександрія).