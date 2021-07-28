Сьогодні, 28 липня, у Києві на вулиці Трьохсвятительській тимчасово обмежать рух всіх видів транспортних засобів через заходи з нагоди святкування Дня хрещення Русі-України.

Про це у Телеграмі повідомляє Патрульна поліція Києва.

“28 липня у зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській”, – йдеться у повідомленні.

Правоохоронці закликають усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки.



Нагадаємо, що вчора у зв’язку із хресною ходою на деяких вулицях столиці обмежили рух усіх видів транспорту, через що місто стоїть у заторах.

Також вчора тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм пройшли центром Києва до Володимирської гірки.