Про це у Телеграмі повідомляє Патрульна поліція Києва.
“28 липня у зв’язку з проведенням заходів у центрі Києва буде тимчасово обмежено рух всіх видів транспортних засобів на вулиці Трьохсвятительській”, – йдеться у повідомленні.
Правоохоронці закликають усіх учасників не порушувати правопорядок, не піддаватися на провокації та з розумінням поставитися до підвищених заходів безпеки.
Нагадаємо, що вчора у зв’язку із хресною ходою на деяких вулицях столиці обмежили рух усіх видів транспорту, через що місто стоїть у заторах.
Також вчора тисячі вірян Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) на чолі з митрополитом Онуфрієм пройшли центром Києва до Володимирської гірки.
- Раніше повідомлялося, що Українська православна церква Московського патріархату влаштувала в Успенському соборі Києво-Печерської лаври багатотисячну молитву про припинення епідемії коронавірусу.