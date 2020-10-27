Сьогодні у Києві під стінами КМДА активісти провели невеличкий мітинг проти карантинних обмежень.

Про це розповідає кореспондент #Букв.

Учасники акції прийшли під стіні КМДА з вимогою не виконувати “злочинних” наказів уряду щодо карантину.

“Міський транспорт – комунальний, а не приватний. Ми тут, щоб Кличко та інші посадовці не забували, що громадський транспорт – це не їхня приватна власність, щоб його зупиняти. Є інформація, що з цього тижня знову будуть планувати закрити метро, ліній тролейбусів, трамваїв”, – сказала учасниця акції Лідія Гончаренко.

Ще активісти вимагають від місцевої влади залишити “традиційну освіту” – не вимагати навчатися онлайн; лікарні повинні працювати і приймати усіх хворих; поки не встановлювати вишки 5G, щоб не збільшувати електромагнітне випромінювання.

Фото: #Букви

“Поки що не проводилися досліди, що 5G є безпечним для життя людей і тварин… Мають встановлюватися санітарні зони, проводився якийсь контроль… Ми не проти запровадження якихось новації”, – зазначила Гончаренко.

Що стосується пандемії коронавірусу, то за словами Лідії Гончаренко – це все маніпуляція з боку світових лідерів.

“В усьому світі відбувається маніпуляція: нам розповідають про страшну епідемію, про пандемію, але цифри говорять про зовсім інші речі. Наприклад, на грип хворіють три мільйони людей… Ця маніпуляція – це міжнародний сценарій – сценарій нагнітання психоістерії за допомогою засобів масової інформації і тести. Маніпуляція відбувається за рахунок тестів. І президенти тих країн, які не пішли на маніпуляції, наприклад, в Танзанії, коли зрозуміли, що хочуть знищити велику кількість їхнього населення, провели свої досліди. Що вони зробили: вони відправили в лабораторії сік папаї, машинне мастило, кров кози. І їм прийшла відповідь, що в усіх цих зразків позитивний результат”, – сказала учасниця акції.

Щодо нестачі ліжко-місць в лікарнях, то на думку учасниці акції це сталося тому, лікарні в райцентрах закривають і навмисне скорочують кількість ліжок.

“Наприклад, у Києві закрита 8 лікарня. Там працює мама Ірини Ноздровської – вбитої правозахисниці”, – зазначає Гончаренко.