З понеділка, 22 листопада, у Києві та Львові поновлюють очне навчання у школах.

Про це повідомляють #Букви.

Так, за даними Київської міської держадміністрації (КМДА) відсьогодні очне навчання відновлять у закладах освіти, а також у мистецьких школах і закладах фізичної культури та спорту.

Відновити навчання заклади можуть за умови дотримання протиепідемічних вимог для червоної зони.

Місто ухвалило таке рішення, спираючись на два основних фактори: зниження рівня госпіталізації хворих на COVID-19 та зниження відсотка завантаженості ліжок із киснем у столичних лікарнях.

22 листопада до очного навчання повертаються учні 5-11 класів у місті Львів. Також із дотриманням вимог карантину відновлюють роботу заклади культури, позашкільні гуртки та секції.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко зазначив, що спостерігається тенденція до зменшення кількості виявлених випадків коронавірусної інфекції або пневмоній серед дітей. “І власне, на основі цих даних було прийнято рішення, що з понеділка, 22 листопада, згідно з карантинними нормами відновити навчання для 5-11 класів, позашкільних гуртків та секцій”, – сказав Москаленко.