Про це повідомила народна депутатка від “Голосу” Соломія Бобровська.

Бобровська аргументувала, чому цього важливо не допустити.

За її словами, проєкт фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом. Саме вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).

“Хржановський пообіцяв розповісти історію “унікального українського Голокосту”. Так, росіянин буде розповідати світу про “унікальний український Голокост”. Українська історія, як і будь яка інша має достатньо своїх граней, проте коли цю історію буде розповідати російський олігархічний проєкт, то це перетвориться на пропаганду. Тема Голокосту давно стала інструментом пропаганди для РФ на міжнародній арені. Вони витрачають багато грошей на відкриття музеїв, центрів та проведення форумів на цю тему. На одному ж з таких форумів Путін звинуватив Польщу в участі у Голокості. І ми прекрасно пам’ятаємо, як у 2014 році російська пропаганда лякала всіх “правосєками”, що їдуть в Дніпро та Одесу вирізати євреїв”, – зазначила Бобровська.

За її словами, сьогодні, завдяки депутатам Київради, “Росія може отримати потужну зброю”. “Це великий меморіальний комплекс на одному з найвідоміших місць Голокосту, в європейський столиці, яку відвідують тисячі туристів з усього світу. І на чолі цього – росіянин, що ставить отримання емоцій у глядача понад усе… Бабин Яр – це українська історія. Важливо не давати комусь її перекручувати. Тому потрібен інший проєкт меморіалу, який не буде контролюватися росіянами. Проєкт з державницькою позицією, концепція якого не буде викликати суперечок ні в суспільстві, ні в органах влади”, – сказала народна депутатка.

Соломія Бобровська нагадала, що саме такий проєкт з державницькою позицією був створений і підтриманий урядом Володимира Гройсмана та міністра культури Євгена Нищука.