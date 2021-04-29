Сьогодні, 29 квітня, у християн східного обряду один з найважливіших днів Страсного тижня - Великий четвер, або Чистий четвер.

Про це розповідають #Букви.

Церква цього дня зранку згадує Таємну вечерю Ісуса з учнями, а ввечері – Страсті Христові, Його останні години перед засудженням та розп’яттям.

Ще під час Таємної вечері Ісус встановив таїнство євхаристії – святого причастя. Ісус Христос, взявши хліб, благословив його, поламав на частини і, даючи учням, сказав: “Прийміть, споживайте, це тіло Моє”. Потім він узяв чашу з виноградним вином, благословив і подаючи учням, сказав: “Пийте з неї всі, бо це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів”.

Ці слова означають, що, приймаючи причастя, людина духовно приймає Христа в своє серце і звільняється від гріхів.

Згідно зі святим писанням, цього дня Ісуса, коли він молився у Гетсиманському саду, схопили воїни, а все через зраду Іуди.

Готування до Великодня

У Чистий четвер українські господині випікали паски та ретельно прибирали вдома, підмітали двір, білили стовбури дерев у дворі, в саду.

У Чистий четвер прийнято йти до храму на урочисту літургію.

Існує також звичай нести після вечірнього богослужіння з собою запалену свічку (з якої простояли всю службу) додому, і на порозі дверей у свій будинок нагорі накреслити димом від вогню хрест.

Топили піч з тих полін, які відкладалися кожного четверга протягом Великого посту. Підпалювали дрова кількома прутиками свяченої верби.