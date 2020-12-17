Сьогодні, 17 грудня, Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №4065 з поправками в другому читанні.

Про це повідомляють #Букви.

За підтримку більш поступового підняття акцизу на ТВЕНи виступили всі основні бізнес-асоціації України.

Виправлення №175 законопроєкту в тому числі передбачає пом’якшення зростання акцизу на тютюнові вироби для оснащення електричного нагрівання (ТВЕНи) з раніше запланованих 320% від 1 січня 2021 року до 200% з подальшим щорічним підвищенням акцизу на 30% (до 2025 року).

Нагадаємо, всі основні бізнес-асоціації України, зокрема Європейська Бізнес Асоціація, Американська торгова палата, Спілка підприємців України, Рада підприємців при Кабінеті Міністрів України, Федерація роботодавців України виступили за ухвалення цієї норми.

Різке підвищення акцизу на ТВЕНи могло спровокувати подальше падіння доходів держбюджету від тютюнового акцизу. Нагадаємо, що протягом 2019 року недовиконання запланованих доходів держбюджету від тютюнового акцизу склало рекордні 14 млрд грн.

За перші 9 місяців 2020 року, за даними Асоціації “Укртютюн”, обсяг недовиконання плану щодо тютюнового акцизу склав 9,7 млрд грн.

Пом’якшений варіант підвищення акцизу виробники називають болючим для них, але допустимим варіантом.

“Хоча цей варіант для нас теж хворобливий, але він все ж краще, ніж разове підвищення на 320%. Ми згодні взяти на себе частину податку і втратити прибуток, щоб не перекладати цей тягар на споживача, збільшуючи вартість продукту. Ми, як компанія, можемо гарантувати, що на відміну від підвищення в 4,2 рази бюджет в 2021 році отримає заплановані 4,8 млрд грн від тютюну для нагрівання”, – заявив генеральний директор “Філіп Морріс Україна” Костас Салварас.

До того, виробники вказували на те, що при різкому збільшенні акцизу українці купуватимуть аналогічні товари, які завозитимуть контрабандою з інших країн.

Вчора Букви зафіксували, як Давид Арахамія вмовляв фракцію погодитись на зниження акцизу, оскільки інакше це може призвести до недоотримання коштів бюджетом. За останні кілька років бюджет вже недоотримав 20 мільярдів.