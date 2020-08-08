Насправді в світі існує кілька Днів котів – деякі країни це свято відзначають в інші дні. У США – 29 жовтня, в Італії – 17 листопада, в Японії – 22 лютого, а в Польщі – 17 лютого.

Відомо, що приблизно 80% всіх жителів планети тримають домашніх тварин, і більше половини з них – власники котів.

Сьогодні багато популярних людей опублікували фото із чотирилапими та привітали всіх зі святом.
Наприклад, данський актор Мадс Міккельсен привітав всіх у себе в Instagram фотографією з іграшкової кішкою.

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🐈 Happy #InternationalCatDay. 🧙‍♂️

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Також фотграфією з котиком поділився британський комік і актор Рікі Джервейс.

“З днем #InternationalCatDay. Це останнє фото маленької Оллі, яке я зробив. Вона почувалася не дуже добре, але до кінця була красива”, – написав Джервейс.

Привітав усіх зі святом і відомий композитор Ендрю Ллойд Вебер.

“З днем #InternationalCatDay! Ось невеликий уривок, в якому Ендрю і його кіт Фес грають на піаніно. Я сподіваюся, що всі ваші коти насолоджуються і байдикують у цей день! Брауні каже, що ви можете назвати пісню”, – написав він.

Свято також відзначають з метою звернути увагу на проблеми бездомних, сліпих котів і котів з проблемами здоров’я.

  • Раніше повідомлялося, що 7 серпня в світі святкували Міжнародний день пива.