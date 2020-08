Насправді в світі існує кілька Днів котів – деякі країни це свято відзначають в інші дні. У США – 29 жовтня, в Італії – 17 листопада, в Японії – 22 лютого, а в Польщі – 17 лютого.

Відомо, що приблизно 80% всіх жителів планети тримають домашніх тварин, і більше половини з них – власники котів.

Сьогодні багато популярних людей опублікували фото із чотирилапими та привітали всіх зі святом.

Наприклад, данський актор Мадс Міккельсен привітав всіх у себе в Instagram фотографією з іграшкової кішкою.

Також фотграфією з котиком поділився британський комік і актор Рікі Джервейс.

“З днем #InternationalCatDay. Це останнє фото маленької Оллі, яке я зробив. Вона почувалася не дуже добре, але до кінця була красива”, – написав Джервейс.

Happy #InternationalCatDay

This is the last photo I took of little Ollie. She wasn’t feeling her best but she was beautiful to the end 💔 pic.twitter.com/jUYij5Oj96

— Ricky Gervais (@rickygervais) August 8, 2020