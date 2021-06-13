Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.
Коли: старт о 22:00 за київським часом.
Склад української збірної:
1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.
Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Нідерландами не ввійшли Віктор Циганков, Георгій Судаков й Роман Безус.
Склад збірної Нідерландів:
Воротарі: Тім Крул (“Норвіч”, Англія), Мартен Стекеленбург (“Аякс”), Марко Бізот (АЗ).
Захисники: Патрік ван Анхолт (“Крістал Пелас”, Англія), Натан Аке (“Манчестер Сіті”, Англія), Дейлі Блінд (“Аякс”), Дензел Дюмфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (“Ювентус”, Італія), Юррієн Тімбер (“Аякс”), Йоел Велтман (“Брайтон”, Англія), Стефан де Врей (“Інтер”, Італія), Оуен Вейндал (АЗ).
Півзахисники: Стівен Бергейс (“Феєнорд”), Коді Гакпо (ПСВ), Райан Гравенберх (“Аякс”), Френкі де Йонг (“Барселона”, Іспанія), Деві Классен (“Аякс”), Тен Копмейнерс (АЗ), Квінсі Промес (“Спартак”, Росія), Мартен де Рон (“Аталанта”, Італія), Джорджіньо Вейналдум (“Ліверпуль”, Англія).
Нападники: Мемфіс Депай (“Ліон”, Франція), Люк де Йонг (“Севілья”, Іспанія), Доніелл Мален (ПСВ), Ваут Веггорст (“Вольфсбург”, Німеччина).
Цікаві факти:
Збірна Нідерландів тричі ставала срібним призером чемпіонату світу (1974, 1978, 2010) та одного разу — бронзовим (2014). Чемпіон Європи – у 1988 році, чотириразовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (1976, 1992, 2000, 2004), триразовий бронзовий призер Олімпійських ігор (1908, 1912, 1920) та срібний призер Ліги націй УЄФА (2019).
- Як відомо, українська національна збірна має виступати на Євро-2020 в новій формі. На ній — написи “Слава Україні!”, “Героям слава!” та обрис мапи нашої держави (включно з незаконно захопленим РФ Кримом).
- Президент РФ Володимир Путін заявив, що нова форма начебто “нехтує волевиявленням кримчан”. А представники російської влади закликали УЄФА “заборонити цю форму”. І УЄФА зрештою зобов’язала прибрати з форми збірної України на Євро-2020 вітання “Героям слава!”.
- Через це Андрій Павелко терміново вилетів до Риму, де проходили перемовини з представниками УЄФА. Він розповідав, що нова форма збірної України була давно затверджена в УЄФА, тому всі претензії з Росії з приводу карти, яка включає в себе Крим, нікому не цікаві.
- Посольства Сполучених Штатів і Великої Британії в Києві підтримали дизайн нової форми національної збірної України з футболу, в якій вона виступить на чемпіонаті Європи.
- Виконком Української асоціації футболу (УАФ) затвердив офіційний футбольний статус гасел “Слава Україні” і “Героям слава!”.
- Українська асоціація футболу (УАФ) завершила переговори з УЄФА щодо гасла “Героям слава!” на формі національної футбольної збірної. На формі з’явиться мапа з тризубом й гаслом “Слава Україні!”. Гасло “Героям Слава!” буде розміщене “за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України”.