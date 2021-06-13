Сьогодні, 13 червня, в Амстердамі на стадіоні "Йохан Кройфф Арена" збірна України проведе свій стартовий поєдинок на Євро-2020 у групі С. Суперником українців буде команда Нідерландів.

Про це повідомляється на сайті Української асоціації футболу.

Коли: старт о 22:00 за київським часом.

Склад української збірної:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 19. Артем Бєсєдін, 20. Олександр Зубков, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 25. Денис Попов, 26. Артем Довбик.

Із тих футболістів, які є в офіційній заявці збірної України на Євро-2020, до складу на гру з Нідерландами не ввійшли Віктор Циганков, Георгій Судаков й Роман Безус.

Склад збірної Нідерландів:

Воротарі: Тім Крул (“Норвіч”, Англія), Мартен Стекеленбург (“Аякс”), Марко Бізот (АЗ).

Захисники: Патрік ван Анхолт (“Крістал Пелас”, Англія), Натан Аке (“Манчестер Сіті”, Англія), Дейлі Блінд (“Аякс”), Дензел Дюмфріс (ПСВ), Маттейс де Лігт (“Ювентус”, Італія), Юррієн Тімбер (“Аякс”), Йоел Велтман (“Брайтон”, Англія), Стефан де Врей (“Інтер”, Італія), Оуен Вейндал (АЗ).

Півзахисники: Стівен Бергейс (“Феєнорд”), Коді Гакпо (ПСВ), Райан Гравенберх (“Аякс”), Френкі де Йонг (“Барселона”, Іспанія), Деві Классен (“Аякс”), Тен Копмейнерс (АЗ), Квінсі Промес (“Спартак”, Росія), Мартен де Рон (“Аталанта”, Італія), Джорджіньо Вейналдум (“Ліверпуль”, Англія).

Нападники: Мемфіс Депай (“Ліон”, Франція), Люк де Йонг (“Севілья”, Іспанія), Доніелл Мален (ПСВ), Ваут Веггорст (“Вольфсбург”, Німеччина).

Цікаві факти:

Збірна Нідерландів тричі ставала срібним призером чемпіонату світу (1974, 1978, 2010) та одного разу — бронзовим (2014). Чемпіон Європи – у 1988 році, чотириразовий бронзовий призер чемпіонатів Європи (1976, 1992, 2000, 2004), триразовий бронзовий призер Олімпійських ігор (1908, 1912, 1920) та срібний призер Ліги націй УЄФА (2019).