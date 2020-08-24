Про це розповідають #Букви.

Цей день відзначається щороку 24 серпня на честь прийняття Верховною Радою УРСР в 1991 році Акта проголошення незалежності України.

У XVII столітті в Україні формується Козацька держава. Козаки понад сто років боролися за незалежність України, але домогтися її так і не вдалося. У XVIII столітті український народ позбувся державності і опинився під двома імперіями – Російською та Австрійською.

У XIX – початку XX століття зароджується і розвивається український національний рух, який призвів до Української революції 1917-1921 років та відродження української державності. Формується Центральна Рада. III Універсалом проголошується про створення Української Народної Республіки (УНР), а IV Універсалом оголошує незалежність УНР. Але УНР, як держава, проіснувала недовго – український народ поглинув Радянський Союз.

Після серпневого путчу в Москві 24 серпня 1991 року позачергова сесія Верховної Ради УРСР проголосила незалежність України та створення самостійної держави – України.

Україна стала повністю самостійною – зі своєю мовою, армією, економікою, державними символами, культурою.

Остаточну державну незалежність Україна отримала після проведення загальнонаціонального референдуму 1 грудня 1991 року, коли за її незалежність висловилися 90,32% громадян.