У п’ятницю, 26 лютого, Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Про це повідомляють #Букви.

День кримського спротиву російській окупації – пам’ятна дата на річницю проведення 26 лютого 2014 року мітингу кримських татар та українців у місті Сімферополі на підтримку територіальної цілісності України.

Офіційне встановлення 26 лютого як Дня спротиву окупації Криму відбулося минулого року: відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

Перед тим до глави держави зверталася група народних депутатів щодо “офіційного проголошення і відзначення на державному рівні Дня кримського спротиву російській окупації”.

Проте варто зазначити, що День кримського спротиву російській окупації відзначався в Україні і до вказаного указу.

Що відбулося 26 лютого 2014 року

20 лютого 2014 року російські війська почали окупацію Криму. На півострові з’явилися вантажівки без номерів, “зелені чоловічки” (збройні військові без розпізнавальних знаків). Також відбулося створення іррегулярних збройних формувань найманців з числа місцевих жителів, якими керували офіцери спецслужб і збройних сил Росії.

26 лютого 2014 року в Сімферополі пройшов багатотисячний мітинг за участю кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України і проти проведення позачергової сесії Верховної Ради АРК (на яку збиралися винести питання про вихід Криму зі складу України).

Тоді біля будівлі кримського парламенту з ініціативи Меджлісу зібралися тисячі людей. Як раніше зазначав голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, на мітинг вийшли “близько 20 тисяч жителів Криму”.

Кримські татари тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували: “Слава Україні – Героям слава!”, “Банду геть!”, “Крим – Україна!”.

На противагу цьому мітингу був організований мітинг “Русского єдінства”, керований соратником російських окупантів Сергієм Аксьоновим.

26 лютого в результаті зіткнень біля будівлі ВР Криму двоє людей загинули і кілька десятків отримали поранення.

Мітинг завершився тим, що проукраїнські активісти відтіснили проросійських. Позачергове засідання Верховної Ради АРК в цей день не відбулося.

А вже 27 лютого 2014 року спецпідрозділи ГРУ Росії зайняли будівлі Верховної Ради і Ради Міністрів Криму. Парламент півострова на вимогу окупантів оголосив про проведення “референдуму” про приєднання до Росії. “Референдум” відбувся 16 березня.

Варто зазначити, що після окупації півострова слідчий комітет Росії відкрив за фактом мітингу кримінальну справу (“справа 26 лютого”) і влаштував судилище над Ахтемом Чийгозом, Мустафою Дегерменджі, Алі Асановим та іншими кримськотатарськими активістами.

Міжнародні організації визнали анексію півострова незаконною і засудили дії Росії. Західні країни ввели проти РФ санкції в зв’язку з окупацією Криму.