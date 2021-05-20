Сьогодні, 20 травня, відзначають Всесвітній день вишиванки. Це перехідне свято - воно святкується щороку в третій четвер травня.

Про це розповідають #Букви.

В Україні день вишиванки почали святкувати у 2006 році.

Ініціатором стала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.

Наразі свято стало міжнародним, адже вишитий національний одяг є у багатьох народів світу.

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Історія вишиванки

Вважається, що процес вишивання розвивався протягом декількох століть. Наші предки постійно вигадували нові орнаменти та техніки, навчилися виготовляти унікальні відтінки ниток.

У українців вишиванка вважається оберегом. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою і любов’ю, а сам процес вишивання був наче церемонія. Жінки в процесі молилися і вірили, що ці молитви зроблять вишиванку зарядженою тільки позитивними емоціями.

Історики й досі гадають, коли ж започаткувалося ремесло вишивання. Наприклад, найдавнішими зразками вишиванок вважаються вишиті сорочки, знайдені поблизу села Мізін, що на Чернігівщині.

Що символізує вишиванка

геометричні візерунки – символізують стихії природи і родючість землі, такі візерунки характерні Гуцульщині;

– символізують стихії природи і родючість землі, такі візерунки характерні Гуцульщині; рослинні і квіткові орнаменти – символізують сімейне щастя, материнську любов. Вони характерні Черніговскому регіону;

– символізують сімейне щастя, материнську любов. Вони характерні Черніговскому регіону; тварин і птахів вишивали по всій Україні. Майстри вірили, що вони приносять вірність, достаток і довголіття.

Важливим також є колір полотна і колір ниток, а також їх поєднання:

білий колір – означає невинність і чистоту;

– означає невинність і чистоту; червоний – символізує життєву силу;

– символізує життєву силу; зелений – природу і спокій;

– природу і спокій; чорний – печаль і тугу.

Чорну вишиванку зазвичай одягали під час посту або жалоби.