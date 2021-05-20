Про це розповідають #Букви.
В Україні день вишиванки почали святкувати у 2006 році.
Ініціатором стала студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Леся Воронюк.
Наразі свято стало міжнародним, адже вишитий національний одяг є у багатьох народів світу.
Історія вишиванки
Вважається, що процес вишивання розвивався протягом декількох століть. Наші предки постійно вигадували нові орнаменти та техніки, навчилися виготовляти унікальні відтінки ниток.
У українців вишиванка вважається оберегом. Матері вишивали своїм дітям одяг з особливою теплотою і любов’ю, а сам процес вишивання був наче церемонія. Жінки в процесі молилися і вірили, що ці молитви зроблять вишиванку зарядженою тільки позитивними емоціями.
Історики й досі гадають, коли ж започаткувалося ремесло вишивання. Наприклад, найдавнішими зразками вишиванок вважаються вишиті сорочки, знайдені поблизу села Мізін, що на Чернігівщині.
Що символізує вишиванка
- геометричні візерунки – символізують стихії природи і родючість землі, такі візерунки характерні Гуцульщині;
- рослинні і квіткові орнаменти – символізують сімейне щастя, материнську любов. Вони характерні Черніговскому регіону;
- тварин і птахів вишивали по всій Україні. Майстри вірили, що вони приносять вірність, достаток і довголіття.
Важливим також є колір полотна і колір ниток, а також їх поєднання:
- білий колір – означає невинність і чистоту;
- червоний – символізує життєву силу;
- зелений – природу і спокій;
- чорний – печаль і тугу.
Чорну вишиванку зазвичай одягали під час посту або жалоби.