У п’ятницю, 19 лютого, українці відзначають День Державного Герба.

Про це повідомляють #Букви.

Саме 19 лютого 1992 року Верховна Рада України затвердила малий герб України як головний елемент Великого Державного Герба України.

Герб – один із трьох державних символів України нарівні з прапором і гімном.

Гербом України є золотий Тризуб на синьому щиті (національний символ українців часів визвольних змагань XX століття).

Проєкт герба був розроблений групою українських геральдистів – Андрієм Гречилом, Олексієм Коханом і Іваном Турецьким.

28 червня 1996 року було ухвалено Конституцію України, яка в статті 20 проголошувала Тризуб головним елементом великого Державного Герба України. Тризуб визначено як знак княжої держави Володимира Великого і малий Державний герб України.

Згідно з Конституцією, Великий Державний Герб повинен встановлюватися окремим законом Верховної Ради, з урахуванням малого герба та герба Війська Запорізького.

Цікаві факти про Тризуб

Тисячолітня історія

Тризуб є давнім українським символом.

Як зазначають в Українському інституті національної пам’яті, найдревніше зображення Тризуба, віднайдене археологами, датується X століттям. Існують припущення, що це був магічний знак роду, оберіг.

Відомо до 40 його тлумачень: тризубець, підсвічник-трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, триєдина жертва в ім’я перемоги життя над смертю.

Тризуб був знак князівського роду Рюриковичів – правителів Київської Русі. Його зображення археологи знаходять на монетах, печатках, посуді, настінних розписах.

Наприклад, посли київського князя Ігоря (912-945 рр.) при укладанні договору з візантійцями мали свої печатки з тризубами. А київський князь Володимир Святославович (980-1015 рр.) карбував тризуб на монетах.

Приблизно з середини XI ст. тризуб перестали карбувати на монетах Київської Русі.

Від XІV століття входили в ужиток територіальні знаки: наприклад, у Києві – з архистратигом Михаїлом, Володимирі-Волинському – зі святим Георгієм, Луцьку – святим Миколаєм, Львові – левом.

Власний герб створило і Військо Запорозьке. Це був козак з мушкетом (інша назва “лицар із самопалом”). Його зображували на військових печатках гетьманів та кошових отаманів у XVI – першій половині XVII століття.

Відродження символу Тризуба відбулося в ХХ столітті – в період становлення України як незалежної держави.

Герб у часи УНР

У часи Української Народної Республіки Тризуб було затверджено державним гербом України, що підкреслювало спадкоємність із попередніми періодами української історії.

В тогочасному українському діловодстві Тризуб уперше зустрічається на печатці Генерального Секретаріату. Нею скріплювалися урядові документи.

Із проголошенням Української Народної Республіки в листопаді 1917 року питання державного герба набуло особливої актуальності. Центральна Рада створила спеціальну підготовчу комісію, до складу якої увійшли історики, юристи, гербознавці та художники. Її очолив Михайло Грушевський. Комісія розглянула кілька проектів, але обрала Тризуб.

6 січня 1918 року Тризуб з’явився на перших грошах, випущених Українською Народною Республікою.

Після проголошення 22 січня 1918 року самостійності УНР, постало питання про офіційне затвердження державної символіки. Через війну з більшовиками оголошувати конкурс або проводити широке обговорення ескізів не було можливості.

7 лютого Центральна Рада востаннє засідала в Києві. Під натиском ворога вона перебралася до Житомира, звідти – до Сарн, а згодом – до Коростеня.

Там, 25 лютого 1918 року на засіданні Малої Ради (орган Центральної Ради, що діяв між сесіями) був затверджений Герб УНР. Ухвалений закон не містив малюнків, а мав лише опис.

22 березня Мала Рада схвалила зображення герба авторства художника Василя Кричевського – Тризуб князя Володимира Великого, обрамлений оливковим вінком.

Символ національної боротьби за незалежність

У ХХ столітті Тризуб був символом боротьби українців за незалежність.

Його використовував Уряд УНР у еміграції та різні політичні організації. Зокрема, на емблемі Організації Українських Націоналістів був Тризуб із мечем на місці середнього “зуба”.

В Українській повстанській армії (УПА) різного роду Тризуби кріпили на елементах одягу, передусім головних уборах, а також ременях.

В СРСР тризуб був заборонений. Радянська тоталітарна система затаврувала його як “націоналістичний знак”.

У 1960-1980 роках КДБ неодноразово займалося справами про використання “націоналістичної символіки”.

Великий Герб

Великий Державний Герб України ще не затверджено. Міністерство культури з жовтня 2007 року до вересня 2008 року проводило конкурс проєктів Великого Герба України.

У липні 2009 року Кабмін затвердив проєкт Великого Герба. Він включав зображення малого герба в центрі, по боках від нього – фігури лева і запорізького козака, знизу – синьо-жовта стрічка, а зверху – княжа корона.

Але в проєкті залишилася низка помилок і неточностей. Тому його так і не внесли на розгляд Верховної Ради України.

У серпні 2020 року Верховна Рада проголосувала за те, щоб доручити Уряду до грудня провести конкурс на найкращий ескіз великого Державного герба України.

19 листопада організаційний комітет оголосив переможця у конкурсі.

Зазначалося, що ескіз-переможець містить: “герб Війська Запорізького, воїна-козака, лицаря з мушкетом і Знак Княжої держави Володимира Великого, тобто Малий Державний герб”.

Автором найкращого проєкту Великого державного герба України є художник Олексій Кохан.

Ескіз герба викликав бурхливу реакцію і критику в мережі.

Згодом до Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов із проханням визнати недійсним результат конкурсу на найкращий ескіз великого Державного Герба України.