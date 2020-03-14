Про це повідомляють #Букви.

День добровольця встановлено рішенням Верховної Ради від 17 січня 2017 року з метою вшанування мужності і героїзму захисників незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України, сприяння подальшому зміцненню патріотичного духу в суспільстві, посилення суспільної уваги і турботи до учасників добровольчих формувань і на підтримку ініціативи громадськості.

Важливо зазначити, що саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці відправилися на тренувальну базу в Нових Петрівцях під Києвом. Завдяки добровільним батальйонам була проведена мобілізація і ВСУ вдалося підготувати їм професійну заміну.

Перший добровольчий батальйон на початку квітня 2014 року передислокувався до Дніпропетровської області і отримав назву “Дніпро-2”. А 13 квітня 2014 року було прийнято рішення про початок антитерористичної операції на сході України.

Додамо, що сьогодні у Києві попри карантин проходить Марш патріотів та Добровольців, який покликаний вшанувати пожертву добровольців, які захищають Україну від зовнішньої агресії. Також метою маршу є показати представникам влади, що велика частина суспільства не погоджується з тим зовнішньополітичним курсом, який було обрано.