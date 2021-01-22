Сьогодні, 22 січня, відзначається День Соборності України. Саме цього дня в 1919 році було проголошено Акт возз'єднання Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Про це повідомляють #Букви.

Історія свята

Офіційно в Україні свято встановлено указом Президента України “Про День соборності України“ від 21 січня 1999 року № 42/99.

Вперше у XX столітті українська незалежність була проголошена 22 січня 1918 року IV Універсалом Української Центральної Ради, а вже за рік (22 січня 1919 року) на Софійському майдані в Києві відбулася не менш вагома подія – об’єднання Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в одну державу.

“Однині воєдино зливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Україна) і Наддніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які вмирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка”, – говорилося в тексті Універсалу про злуку.

Проте внаслідок невдач Української революції 1917–1921 року державність зберегти не вдалося. І як результат, упродовж XX століття українці змушені були кількаразово відновлювати її в боротьбі.

У 71-у річницю Акта Злуки (22 січня 1990 року) в Україні відбулася одна з найбільших у Центрально-Східній Європі масових акцій – “живий ланцюг” як символ єдності східних і західних земель України. Понад мільйон людей, узявшись за руки, створили безперервний ланцюг від Івано-Франківська через Львів до Києва.

Акція засвідчила, що українці подолали страх перед комуністичною партією і готові протистояти тоталітарному режиму. 31 рік тому ця подія стала провісником падіння СРСР і відновлення незалежної України.

“Живий ланцюг-2021”

У цьому році, зважаючи на карантинні вимоги, з нагоди Дня Соборності українцям пропонують долучитися до символічного ланцюга єдності, який об’єднає Київ з Сімферополем.

Для участі треба зареєструватися на сайті проєкту “Ланцюг Соборності”. Фотографії учасників вишикуються у ланцюжок, який стартує у Києві і сягне Сімферополя. Він 5 разів перетне Дніпро: на мосту Патона, де традиційно будували живий ланцюг єдності кияни, біля Черкас, Кременчука, у Дніпрі та Запоріжжі.