Сьогодні, 20 вересня, в Мінську та інших містах Білорусі заплановано Марш справедливості.

Про це повідомляється в Telegram-каналі NEXTA.

“Готуємо плакат з фото та особистими даними того, хто заслуговує народного трибуналу. Збираємося, як зазвичай, у своїх районах і разом йдемо в центр”, – анонсують організатори маршу.

Також учасників маршу закликали ставити паролі на телефони (заодно відключити розблокування по відбитку пальця і ​​особі). Радять їхати з регіонів великими групами.

У Мінську мітингувальники почнуть збиратися о 14:00 на центральній частині проспекту Незалежності. Сам маршрут буде відомий пізніше.