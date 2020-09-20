Про це повідомляється в Telegram-каналі NEXTA.
“Готуємо плакат з фото та особистими даними того, хто заслуговує народного трибуналу. Збираємося, як зазвичай, у своїх районах і разом йдемо в центр”, – анонсують організатори маршу.
Також учасників маршу закликали ставити паролі на телефони (заодно відключити розблокування по відбитку пальця і особі). Радять їхати з регіонів великими групами.
У Мінську мітингувальники почнуть збиратися о 14:00 на центральній частині проспекту Незалежності. Сам маршрут буде відомий пізніше.
- У суботу, 19 вересня, в Мінську (Білорусь) мирний жіночий марш завершився жорсткими масовими затриманнями.