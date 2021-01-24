У неділю, 24 січня, в Єгипті стартує вакцинація проти COVID-19.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами президента країни Абделя-Фаттаха ас-Сісі, спочатку вакцинують медичний персонал.

У п’ятницю в Єгипті було зареєстровано 748 нових випадків захворювання та 52 смерті від коронавируса. Однак представники охорони здоров’я кажуть, що реальне число, ймовірно, набагато вище через відносно низького рівня тестування і виключення результатів приватних тестів на COVID-19.

У грудні Єгипет отримав першу партію вакцин, розроблених Китайської національної фармацевтичної групою (Sinopharm).

Минулого тижня міністр охорони здоров’я заявив, що Єгипет отримає 40 мільйонів флаконів, що вистачить для 20 мільйонів жителів країни, або 20% від 100 мільйонів населення.