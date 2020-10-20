Сьогодні, 20 жовтня, в сесійній залі Парламенту президент України Володимир Зеленський звернеться до народних депутатів.

Про це повідомляють #Букви.

Нардепи заслухають послання президента про внутрішній і зовнішній стан України.

Також в Раді заслухають міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з епідемією коронавируса.

Парламентарії мають намір включити до порядку денного і прийняти рішення щодо законопроекту по боротьбі з COVID-19.