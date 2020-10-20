Про це повідомляють #Букви.
Нардепи заслухають послання президента про внутрішній і зовнішній стан України.
Також в Раді заслухають міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з епідемією коронавируса.
Парламентарії мають намір включити до порядку денного і прийняти рішення щодо законопроекту по боротьбі з COVID-19.
- В Україні 18 жовтня зафіксовано 4766 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
- Дружина і син колишнього прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана захворіли на коронавірус.