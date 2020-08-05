#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
В Ірані сьогодні Ісламський день прав людини, а в Хорватії – День перемоги та подяки вітчизні.
Міжнародний День світлофора
5 серпня 1914 року, в американському Клівленді був встановлений перший світлофор, що забезпечує захист від рухомого транспорту цивільному населенню. Він мав два “ока” – червоне і зелене. Коли світло змінювалося, апарат видавав різкий звук. Керував світлофором поліцейський, який сидів у скляній будці поряд.
Але вважається, що дійсно перший світлофор в світі з’явився набагато раніше. Відомо про те, що британець Джей Найт зібрав і встановив його на одній з центральних вулиць Лондона в 1868 році. Тим світлофором також управляли вручну. Але з часом, скло на одній з ламп лопнуло від перегріву, а керуючий чоловік отримав безліч подряпин рук і обличчя. Після цього інциденту світлофорами не користувалися близько 50 років.
У 1910 році був запатентований перший світлофор, який перемикав світло в автоматичному режимі.
Світлофор в його сучасній інтерпретації з’явився в 1920 році в Детройті (США).
Згідно з підрахунками, в очікуванні зеленого світла світлофора людина проводить близько півроку свого життя.
В Україні перший світлофор з’явився в Харкові в 1936 році.
Також варто звернути увагу на те, що кольорова гамма світлофорів не скрізь однакова. В Японії довгий час замість зеленого використовували синій колір. Однак вчені довели, що зелене світло сприймається пішоходами краще. І японці відмовилися від синього кольору.
Православні свята 5 серпня
У цей день Православна церква шанує пам’ять Трофима, Феофіла і з ними 13 святих мучеників, які постраждали під час гонінь за часів імператора Діоклетіана. На суді вони відмовилися принести жертву ідолам і визнали себе християнами. Після жорстоких катувань, під час яких мученикам перебили гомілки, їх кинули у вогонь, але з Божою поміччю вони вийшли з вогню неушкодженими і почали ще більше прославляти Христа. Мучителі зрозуміли, що не зможуть зломити волю святих сповідників, тому обезголовили їх.
Також Православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері. Вона зберігається в Успенській Почаївській лаврі на заході України в Почаєві, Тернопільської області. За переказами, ікона була подарована ченцям дворянкою Ганною Гойською, яка в 1559 році отримала її в дар від проїжджаючого повз Почаєва митрополита Неофіта, майбутнього патріарха Константинопольського.
Найбільш відоме чудо ця ікона здійснила 23 липня, коли татари взяли в облогу лавру. Коли зі сходом сонця татари тримали остання порада про штурм обителі, ігумен велів співати акафіст Божої Матері. З першими словами “Взбранной Воєводі” над храмом раптово з’явилася Сама Пречиста Богородиця. Преподобний Іов знаходився біля Божої Матері, кланяючись Їй і молячись про захист обителі. Татари взяли небесне воїнство за примару і стали стріляти в Пресвяту Богородицю і преподобного Іова, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. Жах охопив татар – не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Захисники монастиря кинулися за ними і захопили багатьох у полон.
У народі святого Трофима прозвали Бессонником тому, що відпочивати 5 серпня не було часу, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і йшли в поле – серпневі жнива була в розпалі, відпочивати було ніколи.
Прикмети на Трофима Бессонника: що не можна робити
На Трофима дівчата збирали ягоди малини і калини, з них пекли пироги. У селах справляли Калинки-Малинки. Ягоди калини та малини в народі вважалися непростими: вірили, що спробуєш малину – станеш хмільним від любові, а розкусиш калину – виведений любов’ю будеш.
Дівчата, які хотіли, щоб у них не було відбою від хлопців, вмивалися вранці калиновим соком. А ось рубати гілки калини в цей день – до великого нещастя.
Одиноким хлопцям на Трофима в ліс ходити не можна. Вважалося, що в цей день русалки водять хороводи і горе тому, хто попадеться їм на очі. Вони можуть напустити хворобу або залоскотати до смерті.
У цей день не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.
- Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.
- Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.
- Філін гупає гучно – до похолодання.
- Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.
Що не можна робити:
- Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш поводити себе з людьми, так люди будуть поводити себе поряд з тобою цілий місяць.
- Скупитися, особливо знаннями. Якщо хтось просить поради, обов’язково потрібно поділитися своїм досвідом.
- Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.
5 серпня: цей день в історії
1420 – чеські таборіти висунули свою програму (“12 празьких статей”), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, відміни іконошанування.
1583 – англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Британії і заснував там перше поселення (перша англійська колонія в Північній Америці).
1772 – відбувся перший поділ Речі Посполитої між Росією, Прусією та Австрією.
1789 – у Франції скасовано кріпосне право.
1858 – по дну Атлантики прокладено телеграфний кабель, що зв’язав Великобританію і США. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Бьюкененом.
1884 – на острові Бедлоу в Нью-Йорку закладений перший камінь у фундамент статуї Свободи.
1905 – в Бельгії неділю оголошено вихідним днем.
1914 – в Клівленді (США) встановлено перші в світі електричні світлофори.
1924 – в Туреччині заборонено багатожонство.
1958 – на Цейлоні тамільській мові надано статус офіційної.
2016 – в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відкрилися XXXI літні Олімпійські ігри.
Іменинники 5 серпня
1802 – Нільс Хенрік Абель, норвезький математик, творець теорії еліптичних функцій.
1813 – Івар Осен, норвезький лінгвіст і поет, творець норвезького літературної мови.
1844 – Ілля Рєпін, російський художник-передвижник.
1850 – Гі де Мопассан, французький письменник.
1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, яка ступила на Місяць.
1968 – Марін Ле Пен, французький політик.
1971 – Валдіс Домбровскіс, латвійський політичний діяч, прем’єр-міністр Латвії (2009-2013).
Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Андрій, Аполінар, Віталій, Трохим, Федір, Анна.