У середу, 5 серпня, в світі святкують Міжнародний день світлофора. У той же час, згідно з народним календарем, настав час збирати ягоди.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

В Ірані сьогодні Ісламський день прав людини, а в Хорватії – День перемоги та подяки вітчизні.

Міжнародний День світлофора

5 серпня 1914 року, в американському Клівленді був встановлений перший світлофор, що забезпечує захист від рухомого транспорту цивільному населенню. Він мав два “ока” – червоне і зелене. Коли світло змінювалося, апарат видавав різкий звук. Керував світлофором поліцейський, який сидів у скляній будці поряд.

Але вважається, що дійсно перший світлофор в світі з’явився набагато раніше. Відомо про те, що британець Джей Найт зібрав і встановив його на одній з центральних вулиць Лондона в 1868 році. Тим світлофором також управляли вручну. Але з часом, скло на одній з ламп лопнуло від перегріву, а керуючий чоловік отримав безліч подряпин рук і обличчя. Після цього інциденту світлофорами не користувалися близько 50 років.

У 1910 році був запатентований перший світлофор, який перемикав світло в автоматичному режимі.

Світлофор в його сучасній інтерпретації з’явився в 1920 році в Детройті (США).

Згідно з підрахунками, в очікуванні зеленого світла світлофора людина проводить близько півроку свого життя.

В Україні перший світлофор з’явився в Харкові в 1936 році.

Також варто звернути увагу на те, що кольорова гамма світлофорів не скрізь однакова. В Японії довгий час замість зеленого використовували синій колір. Однак вчені довели, що зелене світло сприймається пішоходами краще. І японці відмовилися від синього кольору.

Православні свята 5 серпня

У цей день Православна церква шанує пам’ять Трофима, Феофіла і з ними 13 святих мучеників, які постраждали під час гонінь за часів імператора Діоклетіана. На суді вони відмовилися принести жертву ідолам і визнали себе християнами. Після жорстоких катувань, під час яких мученикам перебили гомілки, їх кинули у вогонь, але з Божою поміччю вони вийшли з вогню неушкодженими і почали ще більше прославляти Христа. Мучителі зрозуміли, що не зможуть зломити волю святих сповідників, тому обезголовили їх.

Також Православна церква вшановує Почаївську ікону Божої Матері. Вона зберігається в Успенській Почаївській лаврі на заході України в Почаєві, Тернопільської області. За переказами, ікона була подарована ченцям дворянкою Ганною Гойською, яка в 1559 році отримала її в дар від проїжджаючого повз Почаєва митрополита Неофіта, майбутнього патріарха Константинопольського.

Найбільш відоме чудо ця ікона здійснила 23 липня, коли татари взяли в облогу лавру. Коли зі сходом сонця татари тримали остання порада про штурм обителі, ігумен велів співати акафіст Божої Матері. З першими словами “Взбранной Воєводі” над храмом раптово з’явилася Сама Пречиста Богородиця. Преподобний Іов знаходився біля Божої Матері, кланяючись Їй і молячись про захист обителі. Татари взяли небесне воїнство за примару і стали стріляти в Пресвяту Богородицю і преподобного Іова, але стріли поверталися назад і ранили тих, хто їх пускав. Жах охопив татар – не розбираючи своїх, вони вбивали один одного. Захисники монастиря кинулися за ними і захопили багатьох у полон.

У народі святого Трофима прозвали Бессонником тому, що відпочивати 5 серпня не було часу, адже це час посилених сільськогосподарських робіт. Наші предки переживали, щоб робота не стояла. Якщо погода була хороша, то вставали до світанку і йшли в поле – серпневі жнива була в розпалі, відпочивати було ніколи.

Прикмети на Трофима Бессонника: що не можна робити

На Трофима дівчата збирали ягоди малини і калини, з них пекли пироги. У селах справляли Калинки-Малинки. Ягоди калини та малини в народі вважалися непростими: вірили, що спробуєш малину – станеш хмільним від любові, а розкусиш калину – виведений любов’ю будеш.

Дівчата, які хотіли, щоб у них не було відбою від хлопців, вмивалися вранці калиновим соком. А ось рубати гілки калини в цей день – до великого нещастя.

Одиноким хлопцям на Трофима в ліс ходити не можна. Вважалося, що в цей день русалки водять хороводи і горе тому, хто попадеться їм на очі. Вони можуть напустити хворобу або залоскотати до смерті.

У цей день не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.

Туман ввечері по землі стелиться – до спеки.

Багато зірок на небі – через кілька днів буде дощ.

Філін гупає гучно – до похолодання.

Якщо павук свою павутину направляє в сторону півночі – скоро похолодає, а якщо на південь – гряде потепління.

Що не можна робити:

Сумувати і сваритися. Вважається, що як сьогодні будеш поводити себе з людьми, так люди будуть поводити себе поряд з тобою цілий місяць.

Скупитися, особливо знаннями. Якщо хтось просить поради, обов’язково потрібно поділитися своїм досвідом.

Не можна довго спати і лінуватися, інакше нічого не встигнеш зробити.

5 серпня: цей день в історії

1420 – чеські таборіти висунули свою програму (“12 празьких статей”), що вимагає знищення розкоші, етичного зла, відміни іконошанування.

1583 – англійський мореплавець Гемфрі Гілберт оголосив острів Ньюфаундленд власністю Британії і заснував там перше поселення (перша англійська колонія в Північній Америці).

1772 – відбувся перший поділ Речі Посполитої між Росією, Прусією та Австрією.

1789 – у Франції скасовано кріпосне право.

1858 – по дну Атлантики прокладено телеграфний кабель, що зв’язав Великобританію і США. Королева Вікторія обмінялася вітаннями з президентом США Джеймсом Бьюкененом.

1884 – на острові Бедлоу в Нью-Йорку закладений перший камінь у фундамент статуї Свободи.

1905 – в Бельгії неділю оголошено вихідним днем.

1914 – в Клівленді (США) встановлено перші в світі електричні світлофори.

1924 – в Туреччині заборонено багатожонство.

1958 – на Цейлоні тамільській мові надано статус офіційної.

2016 – в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) відкрилися XXXI літні Олімпійські ігри.

Іменинники 5 серпня

1802 – Нільс Хенрік Абель, норвезький математик, творець теорії еліптичних функцій.

1813 – Івар Осен, норвезький лінгвіст і поет, творець норвезького літературної мови.

1844 – Ілля Рєпін, російський художник-передвижник.

1850 – Гі де Мопассан, французький письменник.

1930 – Ніл Армстронг, американський астронавт, перша людина, яка ступила на Місяць.

1968 – Марін Ле Пен, французький політик.

1971 – Валдіс Домбровскіс, латвійський політичний діяч, прем’єр-міністр Латвії (2009-2013).

Привітання з Днем янгола сьогодні приймають Андрій, Аполінар, Віталій, Трохим, Федір, Анна.