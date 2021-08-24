Сьогодні, 24 серпня, в Токіо стартують XVI літні Паралімпійські ігри.

Про це повідомляють #Букви.

Церемонія відкриття проходитиме на Олімпійському стадіоні у Токіо.

Телеканал UA:ПЕРШИЙ транслюватиме подію у прямому ефірі. Початок – о 14:00.

Ці літні Паралімпійські ігри – сьомі за рахунком для української національної збірної. Спортсмени 168 країн світу змагатимуться за 540 комплектів нагород у 22 дисциплінах.

Для нашої національної паралімпійської збірної Паралімпіада-2020 розпочнеться саме у річницю Незалежності України.

Україна братиме участь у Паралімпіаді-2020 у 15 із 22 видів спорту: бадмінтон, академічне веслування, велосипедний спорт (трек, шосе), голбол, дзюдо, легка атлетика, теніс настільний, паверліфтинг, параканое, паратриатлон, плавання, стрільба кульова, стрільба з лука, тхеквондо, фехтування на візках.

Крім того, наші паралімпійці дебютуватимуть у трьох видах спорту: голбол (чоловіча команда), бадмінтон, тхеквондо, два з яких – бадмінтон та тхеквондо – вперше увійшли до програми Паралімпійських ігор.

Паралімпіада-2020 триватиме 12 днів і завершиться 5 вересня.