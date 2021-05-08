Про це повідомляють #Букви.
Цей день в Україні відзначається щорічно згідно з указом Президента від 2015 року. Пам’ятна дата завжди випадає на 8 травня – річницю капітуляції нацистської Німеччини у 1945 році.
Як відомо, 8 травня 1945 року Антигітлерівська коаліція офіційно прийняла Акт про беззастережну капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини, підписаний начальником оперативного штабу ОКВ (Верховне головнокомандування вермахту) генерал-полковником Альфредом Йодлем за дорученням президента Німеччини Карла Деніца. Акт був підписаний 7 травня в Реймсі (Франція), а ратифікований на наступний день у Берліні.
Метою урочистих заходів в Україні в цей день є гідне вшанування подвигу українського народу, його видатного внеску в перемогу антигітлерівської коаліції в Другій світовій війні і висловлення поваги всім борцям проти нацизму.
Символом поваги загиблих у Другій світовій війні є червоний мак. Ця квітка символізує кривавий слід від пострілу.
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Варто зазначити, що в більшості країн Європи, в США та Великій Британії саме 8 травня вшановують пам’ять загиблих у Другій світовій війні.
Дні пам’яті та примирення були проголошені рішенням 59-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 24 листопада 2004 року.
- Згідно із опитуванням, понад 40% українців вважають, що Україна має відзначати і День пам’яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.
- Крім того, понад 40% українців підтримують рішення про заборону на публічне використання в Україні георгіївської стрічки.
- Майже половина українців (46%) позитивно ставляться до рішення української влади про визнання воїнів Української повстанської армії (УПА) борцями за незалежність України.