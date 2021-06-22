Про це розповідають #Букви.
День встановлено в Україні “…з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…” згідно з Указом Президента України “Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні” від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.
22 червня 1941 року, попри угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Наступ розпочався по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.
Саме цього дня 80 років тому розпочалася німецько-радянська війна – основна частина Другої світової війни в історії України. Тривала війна до 1945 року.
Україна під час Другої світової зазнала чи не найбільших втрат. За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення – близько 5 млн, 2,2 мільйона вивезли до нацистської Німеччини, 10 мільйонів залишилися без даху над головою.
У роки Другої світової війни німецькі війська спалили дотла понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.
- У третю неділю травня в Україні вшановували жертв політичних репресій.
- У суботу, 8 травня, у Києві відбулася меморіальна акція “Перша хвилина миру” з нагоди Дня пам’яті та примирення.