Сьогодні, 22 червня, в Україні згадують мільйони співвітчизників, які загинули під час Другої світової війни.

Про це розповідають #Букви.

День встановлено в Україні “…з метою всенародного вшанування пам’яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, їх подвигу та жертовності … на підтримку ініціативи громадських організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань…” згідно з Указом Президента України “Про День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні” від 17 листопада 2000 р. № 1245/2000.

22 червня 1941 року, попри угоду про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа 1939 року) нацистська Німеччина напала на Радянський Союз. Наступ розпочався по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря.

Саме цього дня 80 років тому розпочалася німецько-радянська війна – основна частина Другої світової війни в історії України. Тривала війна до 1945 року.

Україна під час Другої світової зазнала чи не найбільших втрат. За різними оцінками, в Україні загинуло від 8 до 10 мільйонів людей, з них цивільного населення – близько 5 млн, 2,2 мільйона вивезли до нацистської Німеччини, 10 мільйонів залишилися без даху над головою.

У роки Другої світової війни німецькі війська спалили дотла понад 700 міст та селищ міського типу, майже 30 тисяч сіл.