Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 1 161 особу;
- летальних випадків – 114;
- одужало – 5 771 особа;
- здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).
За весь час епідемії в Україні:
- захворіло – 732 625 осіб;
- одужало – 345 149 осіб;
- летальних випадків – 12 327;
- проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.
Кількість захворювань в регіонах:
- м. Київ – 70 478 випадків;
- Вінницька область – 17 405 випадків;
- Волинська область – 24 135 випадків;
- Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
- Донецька область – 22 807 випадків;
- Житомирська область – 29 911 випадків;
- Закарпатська область – 23 193 випадки;
- Запорізька область – 30 875 випадків;
- Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
- Київська область – 37 687 випадків;
- Кіровоградська область – 5 286 випадків;
- Луганська область – 6 274 випадки;
- Львівська область – 46 078 випадків;
- Миколаївська область – 18 535 випадків;
- Одеська область – 44 949 випадків;
- Полтавська область – 22 055 випадків;
- Рівненська область – 30 956 випадків;
- Сумська область – 28 831 випадок;
- Тернопільська область – 27 849 випадків;
- Харківська область – 55 341 випадок;
- Херсонська область – 10 149 випадків;
- Хмельницька область – 29 577 випадків;
- Черкаська область – 22 924 випадки;
- Чернівецька область – 33 732 випадки;
- Чернігівська область – 18 375 випадків.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.
- Станом на 27 листопада в Україні зафіксовано рекордну кількість нових випадків коронавірусу COVID-19.