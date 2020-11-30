За минулу добу, 29 листопада, в Україні зареєстрували 9 946 нових випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 161 особу;

летальних випадків – 114;

одужало – 5 771 особа;

здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час епідемії в Україні:

захворіло – 732 625 осіб;

одужало – 345 149 осіб;

летальних випадків – 12 327;

проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 70 478 випадків;

Вінницька область – 17 405 випадків;

Волинська область – 24 135 випадків;

Дніпропетровська область – 38 789 випадків;

Донецька область – 22 807 випадків;

Житомирська область – 29 911 випадків;

Закарпатська область – 23 193 випадки;

Запорізька область – 30 875 випадків;

Івано-Франківська область – 36 434 випадки;

Київська область – 37 687 випадків;

Кіровоградська область – 5 286 випадків;

Луганська область – 6 274 випадки;

Львівська область – 46 078 випадків;

Миколаївська область – 18 535 випадків;

Одеська область – 44 949 випадків;

Полтавська область – 22 055 випадків;

Рівненська область – 30 956 випадків;

Сумська область – 28 831 випадок;

Тернопільська область – 27 849 випадків;

Харківська область – 55 341 випадок;

Херсонська область – 10 149 випадків;

Хмельницька область – 29 577 випадків;

Черкаська область – 22 924 випадки;

Чернівецька область – 33 732 випадки;

Чернігівська область – 18 375 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.