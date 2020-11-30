Про це повідомляє пресслужба МОЗ України.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано – 1 161 особу;
  • летальних випадків – 114;
  • одужало – 5 771 особа;
  • здійснено тестувань за добу – 31 901 (зокрема методом ПЛР – 26 290, методом ІФА – 5 611).

За весь час епідемії в Україні:

  • захворіло – 732 625 осіб;
  • одужало – 345 149 осіб;
  • летальних випадків – 12 327;
  • проведено ПЛР-тестувань – 4 528 772.

Кількість захворювань в регіонах:

  • м. Київ – 70 478 випадків;
  • Вінницька область – 17 405 випадків;
  • Волинська область – 24 135 випадків;
  • Дніпропетровська область – 38 789 випадків;
  • Донецька область – 22 807 випадків;
  • Житомирська область – 29 911 випадків;
  • Закарпатська область – 23 193 випадки;
  • Запорізька область – 30 875 випадків;
  • Івано-Франківська область – 36 434 випадки;
  • Київська область – 37 687 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 286 випадків;
  • Луганська область – 6 274 випадки;
  • Львівська область – 46 078 випадків;
  • Миколаївська область – 18 535 випадків;
  • Одеська область – 44 949 випадків;
  • Полтавська область – 22 055 випадків;
  • Рівненська область – 30 956 випадків;
  • Сумська область – 28 831 випадок;
  • Тернопільська область – 27 849 випадків;
  • Харківська область – 55 341 випадок;
  • Херсонська область – 10 149 випадків;
  • Хмельницька область – 29 577 випадків;
  • Черкаська область – 22 924 випадки;
  • Чернівецька область – 33 732 випадки;
  • Чернігівська область – 18 375 випадків.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 460), Дніпропетровській (1 138), Одеській (818), Запорізькій (725) та Київській (691) областях.