Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін опублікував звернення до ліквідаторів.

“Щороку 14 грудня в Україні вшановують подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які врятували не лише Українську землю, а й усе людство від поширення смертельної небезпеки некерованої ядерної стихії.
Саме у цей день в 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.
Прикладом мужності та героїзму були дії ліквідаторів, які працювали в зоні радіаційного забруднення. Ми пам’ятаємо Героїв, які віддали життя у боротьбі з радіаційним лихом. Світла та вічна їм пам’ять”, – йдеться на сторінці ДСНС у Facebook.

Він подякував ліквідаторам, які продовжують працювати в Державній службі України з надзвичайних ситуацій і назвав це зразком відданості обраній справі для нових поколінь рятувальників.

Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшою, ніж при вибуху в японському місті Хіросіма в 1945 році.

  • Раніше повідомлялося, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник занесли до оновленої бази природоохоронних територій світу (The World Database on Protected Areas).