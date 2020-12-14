Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін опублікував звернення до ліквідаторів.
Він подякував ліквідаторам, які продовжують працювати в Державній службі України з надзвичайних ситуацій і назвав це зразком відданості обраній справі для нових поколінь рятувальників.
Аварія на Чорнобильській АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Вибух на четвертому енергоблоці спричинив зростання радіаційного рівня до межі, в 30-40 разів більшою, ніж при вибуху в японському місті Хіросіма в 1945 році.
- Раніше повідомлялося, що Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник занесли до оновленої бази природоохоронних територій світу (The World Database on Protected Areas).