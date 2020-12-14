Голова Держслужби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін опублікував звернення до ліквідаторів.

“Щороку 14 грудня в Україні вшановують подвиг ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, які врятували не лише Українську землю, а й усе людство від поширення смертельної небезпеки некерованої ядерної стихії.

Саме у цей день в 1986 році завершилося будівництво захисного саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.

Прикладом мужності та героїзму були дії ліквідаторів, які працювали в зоні радіаційного забруднення. Ми пам’ятаємо Героїв, які віддали життя у боротьбі з радіаційним лихом. Світла та вічна їм пам’ять”, – йдеться на сторінці ДСНС у Facebook.