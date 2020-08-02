Сьогодні, 2 серпня, відзначають День повітряних сил Збройних сил України.

Про це розповідають #Букви.

27 червня 2007 року президент України Віктор Ющенко своїм указом доручив щороку відзначати першу неділю серпня як День повітряних сил Збройних сил України.

Цей вид збройних сил існує у складі ЗСУ з 2004 року і був створений шляхом об’єднання двох інших видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Структурно повітряні сили складаються із командування, повітряних командувань, Харківського Національного університету повітряних сил, військових частин та установ безпосереднього підпорядкування.

До складу повітряних сил належать роди авіації: бомбардувальна, винищувальна, штурмова, розвідувальна, транспортна авіація та роди військ: зенітні ракетні та радіотехнічні війська.

На озброєнні повітряних сил знаходяться літаки МІГ-29, Су-27, Су-25, Су-24, Су-24МР, Л-39, Іл-76, Ан-26, Ан-24, Ан-30, Ту-134, вертольоти Мі-8, Мі-9, зенітні ракетні комплекси С-300 та “Бук” різних модифікацій.