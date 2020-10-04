День вчителя в Україні в цьому році відзначають 4 жовтня. Офіційно він має назву "День працівників освіти".

Про це повідомляють #Букви.

Свято педагогів з’явилося за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці після міжурядової конференції в Парижі у 1966 році. У всьому світі його відзначають 5 жовтня, а в Україні вітають учителів у першу неділю жовтня – за указом президента від 11 вересня 1994 року.

Зазвичай в цей день школярі вітають вчителів і працівників сфери освіти квітами та подарунками, влаштовують день самоврядування, а після уроків – святковий концерт. Цього року вперше урочисті заходи будуть обмежені через епідемічну ситуацію.