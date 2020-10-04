Про це повідомляють #Букви.
Свято педагогів з’явилося за рішенням ЮНЕСКО і Міжнародної організації праці після міжурядової конференції в Парижі у 1966 році. У всьому світі його відзначають 5 жовтня, а в Україні вітають учителів у першу неділю жовтня – за указом президента від 11 вересня 1994 року.
Зазвичай в цей день школярі вітають вчителів і працівників сфери освіти квітами та подарунками, влаштовують день самоврядування, а після уроків – святковий концерт. Цього року вперше урочисті заходи будуть обмежені через епідемічну ситуацію.
- Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив Державний стандарт базової середньої освіти, який набуде чинності з 2022 року та стосуватиметься учнів, які навчаються за дванадцятирічною програмою.