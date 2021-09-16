Сьогодні, 16 вересня, в Україні відзначають 21-і роковини зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Саме цього дня 2000 року засновник видання "Українська правда" зник у Києві. А у листопаді знайшли його тіло у лісі.

Про це повідомляють #Букви.

Журналіст Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. 2 листопада того ж року в Таращанському лісі приблизно в 100 кілометрах від Києва знайшли його обезголовлене тіло.

28 листопада очільник Соціалістичної партії України Олександр Мороз на засіданні Ради повідомив, що має аудіозаписи, які вказують на причетність вищого керівництва держави до вбивства журналіста. Ці записи зробив співробітник служби охорони президента Леоніда Кучми, майор Микола Мельниченко. Кучма заперечив усі звинувачення на свою адресу.

У березні 2005 року президент Віктор Ющенко оголосив про розкриття справи Гонгадзе. Пізніше генпрокурор Святослав Піскун заявив, що високопоставлені співробітники міліції, яких звинуватили у вбивстві Георгія, визнали себе винними. 19 грудня 2005 року розпочалось попереднє судове слухання щодо обвинувачених у вбивстві: Валерія Костенка, Миколи Протасова та Олександра Поповича. Головним виконавцем вбивства слідство вважало генерала МВС Олексія Пукача, якого шукали. Замовників убивства не встановили.

У березні 2008 року Апеляційний суд Києва виніс вирок трьом виконавцям убивства. Варто зазначити, що ніхто із обвинувачених повністю свою провину не визнав. Костенко й Попович отримали по 12 років в’язниці, Протасова засудили до 13 років.

Пукача вдалося спіймати у липні 2009 року в Житомирській області. 29 січня 2013 року його засудили до довічного ув’язнення. У 2016 році Апеляційний суд залишив вирок Пукачу без змін.

Сьогодні дружина Георгія Мирослава Гонгадзе написала у Facebook: “16 вересня четверо співробітників міліції під проводом генерала Пукача штовхнули мого чоловіка в машину, коли він ішов додому. Вони привезли його до лісу під Києвом, задушили його-таки ременем і закопали тіло на місці. Пізніше один з убивць, генерал Пукач, повернувся, відрізав голову трупу мого чоловіка, спалив тіло й знову закопав його.

Через два місяці в місцевому морзі я побачила те, що залишилося від мого кохання, те, що випадково знайшли люди з сусіднього села. Ідентифікувати його було неможливо. Прокурор хотів, щоб я сказала, що не можу ідентифікувати тіло. Немає тіла – немає злочину”.

Крім того, сьогодні низка правозахисних та медійних організацій опублікувала звернення з нагоди роковин убивства Георгія Гонгадзе.

“Вимагаємо від української влади забезпечити прозоре розслідування справ, встановити та назвати замовників убивств. Ми також закликаємо захищати діяльність журналістів, виконати вимоги Комітету міністрів Ради Європи, які передбачають налагодження неупередженої та ефективної роботи правоохоронних органів і судової системи, та вживати системних заходів, необхідних для захисту права громадян на достовірну та неупереджену інформацію”, – йдеться у заяві.

Георгій Гонгадзе (1969-2000) був українським журналістом, засновником і першим головним редактором інтернет-видання “Українська правда”. Він народився у Тбілісі в родині грузинського кінорежисера-документаліста Руслана Гонгадзе. Мати Георгія — корінна львів’янка Леся Гонгадзе (Корчак).