Сьогодні, 20 червня, в Україні відзначають День медичного працівника - свято усіх, хто пов’язав своє життя з медициною. Це свято не лише лікарів, а й медсестер, санітарів, фельдшерів, лаборантів.

Про це розповідають #Букви.

День медика відзначається щорічно в третю неділю червня. Свято встановлене “…на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України…” згідно з Указом президента Леоніда Кравчука від 3 червня 1994 року.

Проте не лише сьогодні українські медики мають привід для святкування: 12 травня в Україні святкують День медсестри, а у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.