Про це розповідають #Букви.
День медика відзначається щорічно в третю неділю червня. Свято встановлене “…на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров’я України…” згідно з Указом президента Леоніда Кравчука від 3 червня 1994 року.
Проте не лише сьогодні українські медики мають привід для святкування: 12 травня в Україні святкують День медсестри, а у першу неділю жовтня відзначають Міжнародний день медика.
- Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт, який врегульовує процедуру страхових виплат медикам, котрі отримали інвалідність унаслідок захворювання на коронавірус COVID-19.