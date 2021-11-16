16 листопада 1924 року у Харкові вийшла в ефір перша в Україні радіопрограма, а через 70 років з'явилося професійне свято працівників радіо, телебачення та зв'язку.

Про це повідомляють #Букви.

Саме 16 листопада радіожурналісти відзначали цей день як професійне свято. Пізніше до них приєдналися телевізійники, а згодом і інтернет-видання тощо.

Також цей день своїм професійним святом вважають фахівці зв’язку, що забезпечують роботу телефонних мереж та мереж Інтернет-зв’язку.

Свято встановлено “…на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку України…” згідно з Указом президента “Про День працівників радіо, телебачення та зв’язку” від 11 листопада 1994 року. Ініціаторкою свята була державна Укртелерадіокомпанія.

Нагадаємо, що Всесвітній день радіо відзначають 13 лютого. 6 червня в Україні відзначають День журналіста.