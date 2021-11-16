Про це повідомляють #Букви.
Саме 16 листопада радіожурналісти відзначали цей день як професійне свято. Пізніше до них приєдналися телевізійники, а згодом і інтернет-видання тощо.
Також цей день своїм професійним святом вважають фахівці зв’язку, що забезпечують роботу телефонних мереж та мереж Інтернет-зв’язку.
Свято встановлено “…на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та галузей зв’язку України…” згідно з Указом президента “Про День працівників радіо, телебачення та зв’язку” від 11 листопада 1994 року. Ініціаторкою свята була державна Укртелерадіокомпанія.
Нагадаємо, що Всесвітній день радіо відзначають 13 лютого. 6 червня в Україні відзначають День журналіста.