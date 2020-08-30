Про це розповідають #Букви.
День шахтаря вперше відзначався у зв’язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня 1935 р. шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, що послужив початком стахановського руху.
На Донбасі День шахтаря є шанованим святом і відзначається концертами.
Свято встановлено “на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…” указом президента № 304/93 від 16 серпня 1993 року.
Сьогодні прем’єрміністр України Денис Шмигаль відвідує Донецьку область.
“У межах робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками”, – написав Шмигаль у Тelegram.
- Щороку 30 серпня у світі відзначають Міжнародний день жертв насильницького зникнення, або День зниклих безвісти.