Сьогодні, 30 серпня, в Україні відзначають День шахтаря.

Про це розповідають #Букви.

День шахтаря вперше відзначався у зв’язку з тим, що в ніч із 30 на 31 серпня 1935 р. шахтар Олексій Стаханов встановив рекорд, що послужив початком стахановського руху.

На Донбасі День шахтаря є шанованим святом і відзначається концертами.

Свято встановлено “на підтримку ініціативи працівників вугільної промисловості…” указом президента № 304/93 від 16 серпня 1993 року.

Сьогодні прем’єрміністр України Денис Шмигаль відвідує Донецьку область.

“У межах робочого візиту сьогодні працюємо в Донецькій області. З нагоди Дня шахтаря плануємо вручення державних нагород працівникам вугледобувних підприємств та спуск у шахту для ознайомлення з підземними гірничими виробками”, – написав Шмигаль у Тelegram.