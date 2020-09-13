Щорічно в Україні у другу неділю вересня відзначають День танкістів. Цього року свято припадає на 13 вересня.

Про це розповідають #Букви.

День танкістів почали святкувати з 1946 року. Тоді в СРСР день був заснований за заслуги механізованих і танкових військ під час Другої світової війни.

У серпні 1997 року президент Леонід Кучма підписав закон про впровадження Дня танкістів на підтримку ініціативи ветеранів танкових військ і танкобудівників, враховуючи їх заслуги у роки Другої світової війни і з метою виховання на кращих традиціях попередніх поколінь воїнів-танкістів ЗСУ.

Механізовані, танкові війська – складають основу Сухопутних військ Збройних сил України. Вони призначенні для утримання зайнятих районів, рубежів і позицій, відбиттю ударів противника, прориву оборони противника, розгрому його військ, захопленню важливих районів і об’єктів, для дій у складі морських та повітряних десантів.

На озброєнні механізованих та танкових військ знаходяться танки Т-64, Т-80; бронетранспортери БТР-70, БТР-80; бойові машини піхоти БМП-1, БМП-2, інші зразки озброєння.