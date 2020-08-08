8 серпня в Україні відзначають День військ зв’язку.

Про це розповдають #Букви.

День військ зв’язку встановлено Указом президента від 1 лютого 2000 року № 154/2000.

8 серпня 1920 року в Києві на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв’язківців на других Київських військово-інженерних курсах.

В Україні війська зв’язку – це спеціальні війська, призначені для забезпечення зв’язку і управління військами Збройних сил.

Війська зв’язку Збройних сил України беруть свій початок від військ зв’язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв’язку Збройних сил України.

За час існування Збройних сил України з розрізнених систем зв’язку була створена єдина система, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними силами в будь-якій ситуації.