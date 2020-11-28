Сьогодні, 28 листопада, в Україні національний пам'ятний день - День пам'яті жертв Голодоморів.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятний день встановлено указами президента Леоніда Кучми № 1310/98 та президента Віктора Ющенка № 431/2007. День пам’яті жертв голодоморів відзначається щорічно в четверту суботу листопада.

У XX сторіччі українці пережили три голодомори: 1921-1923, 1932-1933 і голод 1946-1947 років. Найвідомішим і визнаним на міжнародному рівні голодомором є масове вимирання українців у 1932—1933 роках.

Голодомор цих років був навмисно зорганізований радянською владою, і призвів до багатомільйонних людських втрат у сільській місцевості на території Української соціалістичної радянської республіки (УСРР) та Кубані, переважну більшість населення якої становили українці.

Дослідники й досі сперечаються про кількість жертв Голодомору. Інститут демографії назвав цифру загиблих від Голодомору у 3,9 мільйона людей. Саме цю цифру вважають найбільш науково доведеною. Хоча українські дослідники Голодомору Володимир Сергійчук та Василь Марочко впевнені, що внаслідок Голодомору загинуло близько 7 млн українців на території УСРР, та до 3 млн українців в інших частинах СРСР.

Спланована конфіскація урожаю зернових та усіх інших харчових продуктів у селян представниками радянської влади впродовж Голодомору 1932—1933 безпосередньо призвела до вбивства селян голодом у мільйонних масштабах, при цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах та здійснювала його експорт за кордон під час Голодомору.

Попри те, що злочинні дії представників сталінської влади, що спричинили смерть людей голодом, кваліфікувалися згідно з нормами тогочасного радянського кримінального законодавства як вбивство, причини цього масового злочину ніколи в СРСР не розслідувалися та ніхто з можновладців, причетних до злочину, не поніс покарання при тому, що навіть найвище керівництво СРСР, включаючи Сталіна, знало про факти загибелі людей від голоду.

Впродовж десятиліть масове вбивство людей штучним голодом не лише навмисно замовчувалося радянською владою, але й взагалі заборонялося про нього будь-де згадувати.

Наразі 16 країн світу офіційно визнали Голодомор геноцидом українського народу. Серед них Австралія, Ватикан, Грузія, Еквадор, Естонія, Канада, Колумбія, Латвія, Литва, Мексика, Парагвай, Перу, Польща, Угорщина, Португалія, США.

Акція “Запали свічку“

Традиційно цього дня відбувається акція “Запали свічку”: люди в Україні та по всьому світу о 16 годині вечора запалюють свічки у вікнах своїх будинків або біля меморіалів пам’яті жертв Голодомору.