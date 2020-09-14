Про це розповідають #Букви.
До червоної зони увійшли:
- місто Чоп Закарпатської області;
- міста Івано-Франківськ, Коломия, Калуш, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Перемишлянський та Пустомитівський райони Львівської області;
- міста Біляївка, Ізмаїл та Болградський район Одеської області;
- місто Дубно Рівненської області;
- міста Тернопіль, Бережани та Чортків, Бережанський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Монастирський, Теребовлянський, Тернопільський та Чортківський райони Тернопільської області;
- Великобурлуцький район Харківської області;
- місто Славута та Волочиський район Хмельницької області;
- місто Канів Черкаської області;
- місто Чернівці, Герцаївський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький та Сторожинецький райони Чернівецької області;
- місто Ніжин, Бобровицький та Носівський райони Чернігівської області.
До помаранчевої зони:
- міста Вінниця, Козятин та Вінницький район Вінницької області;
- Ківерцівський, Луцький та Маневицький райони Волинської області;
- міста Бердичів та Коростень, Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Лугинський, Овруцький та Попільнянський райони Житомирської області;
- міста Ужгород та Мукачево, Мукачівський, Рахівський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;
- місто Бурштин, Богородчанський, Городенківський, Калуський, Коломийський, Рогатинський та Рожнятівський райони Івано-Франківської області;
- міста Ірпінь та Фастів, Києво-Святошинський та Яготинський райони Київської області;
- міста Львів та Дрогобич, Бродівський, Городоцький, Жовківський, Миколаївський та Радехівський райони Львівської області;
- місто Вознесенськ Миколаївської області;
- місто Чорноморськ, Березівський, Біляївський, Іванівський, Ізмаїльський, Овідіопольський та Тарутинський райони Одеської області;
- міста Вараш та Острог, Здолбунівський, Костопільський та Рівненський райони Рівненської області;
- місто Суми Сумської області;
- місто Кременець, Борщівський, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Підволочиський, Підгаєцький та Шумський райони Тернопільської області;
- міста Харків, Люботин, Первомайський та Харківський район Харківської області;
- місто Хмельницький, Кам’янець-Подільський та Нетішин, Красилівський, Новоушицький, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;
- місто Сміла, Корсунь Шевченківський та Смілянський райони Черкаської області;
- місто Новодністровськ, Вижницький, Глибоцький, Заставнівський, Путильський, Сокирянський та Хотинський райони Чернівецької області;
- Борзнянський, Куликівський та Ніжинський райони Чернігівської області;
- місто Київ.
До жовтої зони:
- міста Могилів Подільський та Хмільник, Жмеринський, Калинівський, Козятинський, Немирівський, Піщанський, Тиврівський та Томашпільський райони Вінницької області;
- міста Луцьк, Володимир Волинський та Нововолинськ, Володимиро-Волинський, Горохівський, Іваничівський, Любешівський, Любомльський, Рожищенський, Старовижівський, Турійський та Шацький райони Волинської області;
міста Житомир та Малин, Коростишівський, Любарський, Пулинський, Романівський, Хорошівський та Чуднівський райони Житомирської області;
- міста Берегове та Хуст, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Перечинський, Свалявський та Хустський райони Закарпатської області;
- місто Яремча, Галицький, Долинський, Надвірнянський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;
- міста Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Васильків, Обухів, Переяслав та Ржищів, Баришівський, Білоцерківський, Бориспільський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Іванківський, Макарівський, Обухівський, Переяслав Хмельницький, Таращанський та Фастівський райони Київської області;
- міста Борислав, Моршин, Самбір та Стрий, Буський, Дрогобицький, Жидачівський, Золочівський, Кам’янко Бузький, Самбірський, Сколівський, Сокальський та Яворівський райони Львівської області;
- міста Миколаїв та Южноукраїнськ, Баштанський, Вітовський, Вознесенський, Кривоозерський та Очаківський райони Миколаївської області;
- міста Одеса, Білгород Дністровський, Теплодар та Южне, Арцизький, Білгород Дністровський, Кодимський, Лиманський, Подільський, Роздільнянський та Саратський райони Одеської області;
- місто Рівне, Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;
- міста Конотоп, Лебедин та Ромни, Білопільський, Кролевецький, Недригайлівський, Середино Буцький, Сумський та Тростянецький райони Сумської області;
- міста Куп’янськ, Лозова та Чугуїв, Балаклійський, Барвінківський, Богодухівський, Валківський, Дергачівський, Зміївський, Золочівський, Ізюмський, Коломацький, Краснолуцький, Нововодолазький, Первомайський, Чугуївський та Шевченківський райони Харківської області;
- міста Старокостянтинів та Шепетівка, Білогірський, Віньковецький, Городоцький, Деражнянський, Дунаєвецький, Ізяславський, Кам’янець-Подільський, Летичівський, Полонський, Славутський, Старосинявський, Хмельницький, Чемеровецький та Шепетівський райони Хмельницької області;
- міста Черкаси, Ватутіне та Умань, Драбівський, Жашківський, Золотоніський, Кам’янський, Катеринопільський, Лисянський, Маньківський, Уманський та Черкаський райони Черкаської області;
- міста Чернігів та Прилуки, Варвинський, Городнянський, Ічнянський, Козелецький, Прилуцький, Сновський, Срібнянський, Талалаївський та Чернігівський райони Чернігівської області.
Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.
- Напередодні Кабінет Міністрів у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з коронавірусом COVID-19 продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 жовтня 2020 року включно.
- Крім того, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про закриття кордонів України на в’їзд іноземцям до 28 вересня.