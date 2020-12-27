Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західніх областях очікується від до 0 ° до + 4 ° градусів. На сході країни -1 ° + 2 ° градусів. Однако погода такоже буде Сонячна.
На півдні температура становітіме 0 ° + 3 ° градусів. Небо затягнеться хмарами, з якіх періодічно віглядатіме сонце. У північніх областях Повітря прогріється до 0 ° + 3 ° градусів. У Центральній Україні очікується до -1 ° + 2 ° градусів. Вітер Західний з переходом на Південно-східний, 5-10 м / с.
У Києві у неділю буде сонячно. Температура Повітря становітіме від -1 ° до +1 ° градусів, опадів не очікується.
Вітер Південно-Західний, 7-12 м / с.
- Напередодні, 26 грудня, на сході та півдні України прогнозувалося мокрий сніг з дощем.