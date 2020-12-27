У неділю, 27 грудня, в Україні буде сонячно та без опадів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західніх областях очікується від до 0 ° до + 4 ° градусів. На сході країни -1 ° + 2 ° градусів. Однако погода такоже буде Сонячна.

На півдні температура становітіме 0 ° + 3 ° градусів. Небо затягнеться хмарами, з якіх періодічно віглядатіме сонце. У північніх областях Повітря прогріється до 0 ° + 3 ° градусів. У Центральній Україні очікується до -1 ° + 2 ° градусів. Вітер Західний з переходом на Південно-східний, 5-10 м / с.

У Києві у неділю буде сонячно. Температура Повітря становітіме від -1 ° до +1 ° градусів, опадів не очікується.

Вітер Південно-Західний, 7-12 м / с.