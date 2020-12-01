Члени наглядової ради Volkswagen AG мають намір сьогодні обговорити прагнення головного виконавчого директора Герберта Діса до якнайшвидшого продовження контракту і більш глибоких реформ в автомобілебудуванні.

Про це повідомляє американське агентство Bloomberg.

Вісім членів ради директорів планує розглянути пропозицію Діса про те, щоб він залишався генеральним директором компанії після 2023 року. Але поки неясно, чи буде сьогодні прийнято рішення.

62-річний Діс публічно розкритикувавши розбрати в штаб-квартирі VW, які, за його словами, стоять на шляху капітального реформування компанії.

До складу так званого президії наглядової ради VW входять члени сім’ї власників VW Porsche і Piech, німецької землі Нижня Саксонія і представники профспілок.

Генеральний директор опублікував план продовження свого контракту, який закінчується в 2023 році, після того, як намагався заручитися підтримкою зацікавлених осіб.

Обговорення нового контракту зазвичай починаються приблизно за рік до закінчення терміну повноважень.