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Біографія

Ліна Костенко – одна із найвідоміших українських поетес сучасності, прозаїк та громадська діячка. Вона є автором понад 15-ти поетичних збірок (“Вітрила”, “Мандрівки серця”, “Над берегами вічної ріки”, “Сад нетанучих скульптур”, “Річка Геракліта”), роману “Записки українського самашедшого”.

Поетеса була удостоєна Державної премії ім. Т.Г. Шевченка за історичний роман у віршах “Маруся Чурай”. Вона є також є лауреатом премії імені Олени Теліги, премій Антоновичів та Петрарки, нагороджена відзнакою президента України та орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня.

Крім того, Ліна Костенко – почесний професор Києво-Могилянської академії, почесний доктор Львівського та Чернівецького університетів.

Громадянська позиція

Окрім письменницької діяльності, Ліна Костенко займала й активну громадянську позицію. У свій час вона підписувала лист-протест проти арештів української інтелігенції, написала лист на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті “Літературна Україна”. З початку війни на сході України Ліна Костенко приєдналася до гуманітарної акції “Другий фронт АТО”. Письменниця передала на фронт кілька збірок своїх поезій із побажаннями та словами підтримки. У липні 2018 року підтримала відкритий лист українських діячів культури до ув’язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова.

Єдиний кіносценарій, написаний Ліною Костенко мав назву “Перевірте свої годинники”. Проте на екрани він так і не вийшов. Відзняту кінокартину знищили, а сценарій переробили настільки, що письменниця відмовилася від авторства.

У 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України.

В сучасній українській традиції вона входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України, її вислови стають крилатими цитатами, а на її вірші складають пісні.

Найвидатніші твори

<noscript><iframe title="Богдан Ступка, вірш Ліни Костенко "Крила"" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/6OoojdKkJMw?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

<noscript><iframe title="Наталка Денисенко читає вірш Ліни Костенко «Між іншим»" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/qTgR0OddApE?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

<noscript><iframe title="BRUTTO - Вечірнє сонце [Official Music Video]" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/DKNWS2eKD4U?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>