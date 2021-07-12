Про це повідомляє пресслужба Українського центру оцінювання якості освіти.

Допуск учасників до пунктів тестувань розпочнеться о 09:50 і триватиме до 10:50.

Вхід учасників до пунктів проведення ЗНО буде дозволено лише за наявності таких документів: оригіналу сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання; паспорта або іншого документа, серію (за наявності) та номер якого зазначено у сертифікаті; запрошення-перепустки для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні, яке учасники мають самостійно роздрукувати з інформаційної сторінки.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання тривала з 21 травня по 15 червня. З 29 червня розпочалася додаткова сесія ЗНО.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня офіційно стартувала вступна кампанія-2021. #Букви зібрали всю необхідну інформацію щодо етапів вступної кампанії, які документи потрібно подати для вступу до вишів, про вступні іспити та прохідні бали.