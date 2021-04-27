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Сьогодні відбудуться два позачергових засідання Ради: що розглядатимуть

Сьогодні Верховна Рада після чергового пленарного засідання проведе два позачергових.

Вівторок, 27 квітня 2021, 13:28

Про це свідчить порядок денний Парламенту.

Зараз нардепи продовжують розгляд правок, внесених до проєкту закону № 2194 про дерегуляцію у сфері земельних відносин.

На першому позачерговому засіданні, яке заплановане на 16:00, планують розглянути проєкт Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5299).

Під час наступного позачергового, яке почнеться одразу після закінчення першого, розглядати, серед іншого, будуть:

  • проєкт закону про внесення змін до держбюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);
  • проєкт про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);
  • проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);
  • проєкт про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);
  • пропозиції президента до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);
  • проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);
  • законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (реєстр. № 2164);
  • проєкт про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);
  • проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);

Теги: Верховна Рада, Коронавірус, позачергове засідання, порядок денний

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