Сьогодні відбудуться два позачергових засідання Ради: що розглядатимуть

Про це свідчить порядок денний Парламенту.
Зараз нардепи продовжують розгляд правок, внесених до проєкту закону № 2194 про дерегуляцію у сфері земельних відносин.
На першому позачерговому засіданні, яке заплановане на 16:00, планують розглянути проєкт Постанови Верховної Ради України про вжиття невідкладних заходів, спрямованих на припинення бездіяльності органів виконавчої влади у сфері протидії поширенню гострої респіраторної хвороби СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та забезпечення неухильного виконання рішень Верховної Ради України, прийнятих у цій сфері (реєстр. № 5299).
Під час наступного позачергового, яке почнеться одразу після закінчення першого, розглядати, серед іншого, будуть:
- проєкт закону про внесення змін до держбюджету на 2021 рік щодо збільшення видатків на забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами (реєстр. № 5304);
- проєкт про внесення змін до деяких законів України щодо активізації діяльності наукових парків (реєстр. № 4236);
- проєкт закону про фінансові послуги та фінансові компанії (реєстр. №5065);
- проєкт про основні засади молодіжної політики (реєстр. № 3718);
- пропозиції президента до закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги (реєстр. № 2063);
- проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (реєстр. № 3985);
- законопроєкт про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо вдосконалення окремих положень у зв’язку із здійсненням спеціального досудового розслідування (реєстр. № 2164);
- проєкт про внесення змін до закону “Про судоустрій і статус суддів” щодо врегулювання окремих питань проходження служби у Службі судової охорони (реєстр. № 3935);
- проєкт закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування (реєстр. № 5246);
- Як відомо, Верховна Рада України скасувала пленарні засідання на час дії локдауну в Києві.
- 15 квітня фракція “Європейська Солідарність” зібрала необхідні 150 підписів народних депутатів для проведення позачергового засідання Верховної Ради з питань пандемії.