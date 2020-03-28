Про це повідомляє GreenPost.
Акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), спрямована на те, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети. Годину Землі проводять щорічно в одну з останніх субот березня, коли потрібно на одну годину вимкнути світло та інші електроприлади.
Цього року вона відбудеться 28 березня – розпочнеться о 20:30 годині та триватиме до 21:30. Саме в цей період людей закликають зекономити світло хоча б на 60 хвилин.
Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) у 2007 році. Тоді 2,2 мільйона домівок та підприємств відімкнули світло протягом однієї години, щоб продемонструвати свою позицію щодо зміни клімату. Україна вперше приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося більше, ніж 50 міст нашої країни.
- 24 березня 2019 року в усьому світі пройшла екологічна акція “Година Землі”, в рамках якої світові пам’ятки занурилися в темряву на одну годину.