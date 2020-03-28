Сьогодні, 28 березня, відбудеться всесвітня акція Година Землі, під час якої на одну годину згасне світло.

Про це повідомляє GreenPost.

Акція, організована Всесвітнім фондом дикої природи (World Wide Fund for Nature, WWF), спрямована на те, щоб привернути увагу до екологічних проблем планети. Годину Землі проводять щорічно в одну з останніх субот березня, коли потрібно на одну годину вимкнути світло та інші електроприлади.

Цього року вона відбудеться 28 березня – розпочнеться о 20:30 годині та триватиме до 21:30. Саме в цей період людей закликають зекономити світло хоча б на 60 хвилин.

Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) у 2007 році. Тоді 2,2 мільйона домівок та підприємств відімкнули світло протягом однієї години, щоб продемонструвати свою позицію щодо зміни клімату. Україна вперше приєдналася до всесвітньої кампанії у 2009 році. Тоді до акції долучилося більше, ніж 50 міст нашої країни.