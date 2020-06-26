Сьогодні, 26 червня, в Україні та по всьому світу відзначається День кримськотатарського національного прапора.

Про це повідомляють #Букви.

Вперше День кримськотатарського прапору відзначався у Криму рівно 10 років тому. Дата свята – 26 червня – збігається із датою проведення Другого Курултаю кримськотатарського народу у 1991 році, що відбувся через 74 роки після першого Курултаю, який проходив 1918 року у Бахчисараї.

Під час Другого Курултаю були визначені прапор та гімн кримських татар. За основу для прапора була взята тамга ‒ герб роду Гіраїв (керівної династії Кримського ханства). У 1917 році на першому Курултаї кримськотатарського народу символ був ухвалений як державний прапор, а у 1991 році було прийнято рішення визнати його національним.

Варто зазначити, що з моменту російської окупації Криму в березні 2014 року і донині тривають переслідування кримських татар за етнічною приналежністю, які здійснюються російською окупаційною владою.

Сьогодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом із національним лідером кримських татар Мустафою Джемілєвим та Головою Меджлісу кримськотатарського народу Рефатом Чубаровим урочисто підняли на флагштоку міністерства закордонних справ України кримськотатарський прапор.

Кулеба наголосив, що захист прав кримських татар, які залишилися в незаконно окупованому Криму, і деокупація Криму завжди будуть пріоритетом.

“Ми не зупинимося до тих пір, поки цей прапор, який ми сьогодні піднімаємо разом із українським прапором, не замайорить в усіх містах та населених пунктах Автономної Республіки Крим та місті Севастополь. Я це зараз говорю не як дипломатичний романтик, а як суворий дипломатичний прагматик”, – сказав він.