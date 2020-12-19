#Букви розповідають про історію та традиції свята.

Найбільше це свято чекають діти, адже в ніч з 18 на 19 грудня Св. Миколай приносить їм подарунки і кладе під подушки. Згідно повір’ям, подарунки отримують слухняні діти, а хто не слухався батьків – під подушкою знайде різку.

У світі Святий Миколай відомий під різними іменами: Миклаш, Йоулупуккі, Сейнт Ніколаус, Сантаклос, Фадер Крисмас, Пер Ноель, Синтер Клаас.

Сам Святий Миколай був історичною постаттю. Народився він в 270 році нашої ери в Патарі (територія Туреччина). На той час це було найбагатше місто півострова Лікії. Батьки Миколая були віруючими людьми і виховували сина в християнському дусі. Хлопчик був дуже довгоочікуваний, так як його батьки були вже досить в похилому віці. Його відразу охрестили.

Коли батьки Миколая померли, йому дісталася хороша спадщина і він зміг допомагати всім нужденним. Городяни любили і поважали Миколая за його добре серце і справи. Згодом його обрали своїм єпископом. Під час гонінь християн Миколая кинули до в’язниці. Коли він вийшов з в’язниці, то продовжував проповідувати ім’я Господнє. У 325 році Миколай відвідав перший Вселенський Собор в Нікеї.

Помер святий Миколай 6 грудня 345 року.

У Києві в XI столітті побудували храм на його честь. Потім такі храми стали з’являтися і в інших містах.

Вважається, що Святий Миколай опікується дітьми, студентами, мандрівниками, моряками, торговцями. Люди вірять, що Святий оберігає їх від стихійних лих. Миколай також є покровителем незаконно засуджених.

В українській традиції на свято святого Миколая варили пиво, пекли печиво, кликали гостей. Обов’язково напередодні і в саме свято люди відвідували службу в церкві. А молодь увечері, напередодні 19 грудня збиралася і обходила двори з першими колядками.