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Що таке Ваттове море?
Ваттове море, часом Ваденське море — назва, прийнята у Північній Європі для частини Атлантичного океану, яка характеризується мілководною морською ділянкою площею близько 10 тис. км², що розташована біля узбережжя Данії, Німеччини і Нідерландів.
Ваттове море відокремлене від Атлантичного океану і Північного моря ланцюжком Фризьких островів.
Як воно з’явилося?
Ваттове узбережжя Північного моря в основному сформувалося у X—XIV століттях, після того як торф’яні відкладення, раніше відокремлені від океану піщаними дюнами, були зруйновані і змиті в результаті штормових нагонів води.
Двічі на день море осушується відпливом і наповнюється під час припливу, представляючи собою типову літоральну зону.
Острови та узбережжя моря оточені літоральними пляжами, під час відпливу вкритими мулом, та є дуже важливим місцем притулку численних представників тваринного світу, зокрема птахів, для захисту яких тут діє три національних парки.
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Флора і фауна Ваттового моря
Ваттове море має багату флору і фауну і високу біологічну продуктивність.
Із 10 000 видів флори і фауни, що мешкають в Ваттове море, близько 2700 видів мають морське походження. Фототрофні рослини складають близько 2300 видів, макрогрибки – 1300 видів, а тварини – 4200 видів.
З понад 140 видів риб, зареєстрованих в Ваттовому морі, 20 проводять все своє життя в приливної зоні.
У солончаках також мешкає неймовірна кількість дрібних видів членистоногих, в основному комахи і павуки.
Ваттове море також є одним з найбільш важливих місць проживання прибережних птахів в світі. Їх приваблює не тільки висока доступність їжі, але і відсутність хижаків-ссавців. В цілому на цих ділянках мешкає майже мільйон наземних птахів, що належать до 31 виду.
Корінними видами морських ссавців Ваттового моря є звичайний морський тюлень, сірий тюлень і морська свиня.
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Охорона Ваттового моря
Значна частина моря з 1978 охороняється в рамках міжнародного співробітництва Нідерландів, Німеччини і Данії. У 1982 році була прийнята Спільна декларація з охорони Ваттового моря, у 1997 прийнято Тристоронній план із Ваттового моря.
Крім того, у 2009 році Ваттове море було внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО в знак визнання “видатної універсальної цінності” цього району і прогресу, досягнутого в його захисті та управлінні протягом більш ніж одного покоління.
Статус всесвітньої спадщини – це найвища можлива нагорода за природний об’єкт, а також визнання його видатної глобальної значущості. Таким чином, Ваттове море знаходиться нарівні з іншими об’єктами світової спадщини, такими як Великий Бар’єрний риф і Гранд-Каньйон.
Дудл від Google
Відомий пошуковик Google оприлюднив сьогодні анімований дудл на стартовій сторінці, який присвячено Ваттовому морю.
“Для туристів життєво важливо поважати роль цього місця в підтримці глобального біорізноманіття. Нинішні зусилля по охороні ґрунтуються на стратегічному партнерстві між ЮНЕСКО, екологічними неурядовими організаціями, Форумом Ваттового моря і урядами Данії, Німеччини і Нідерландів, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися цим природним явищем”, – зазначили творці дудла.