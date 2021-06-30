У середу, 30 червня, відзначається День Ваттового моря. З цього приводу Google випустив новий дудл.

Про це розповідають #Букви.

Що таке Ваттове море?

Ваттове море, часом Ваденське море — назва, прийнята у Північній Європі для частини Атлантичного океану, яка характеризується мілководною морською ділянкою площею близько 10 тис. км², що розташована біля узбережжя Данії, Німеччини і Нідерландів.

Ваттове море відокремлене від Атлантичного океану і Північного моря ланцюжком Фризьких островів.

Як воно з’явилося?

Ваттове узбережжя Північного моря в основному сформувалося у X—XIV століттях, після того як торф’яні відкладення, раніше відокремлені від океану піщаними дюнами, були зруйновані і змиті в результаті штормових нагонів води.

Двічі на день море осушується відпливом і наповнюється під час припливу, представляючи собою типову літоральну зону.

Острови та узбережжя моря оточені літоральними пляжами, під час відпливу вкритими мулом, та є дуже важливим місцем притулку численних представників тваринного світу, зокрема птахів, для захисту яких тут діє три національних парки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wadden Sea World Heritage (@waddenseaworldheritage)

Флора і фауна Ваттового моря

Ваттове море має багату флору і фауну і високу біологічну продуктивність.

Із 10 000 видів флори і фауни, що мешкають в Ваттове море, близько 2700 видів мають морське походження. Фототрофні рослини складають близько 2300 видів, макрогрибки – 1300 видів, а тварини – 4200 видів.

З понад 140 видів риб, зареєстрованих в Ваттовому морі, 20 проводять все своє життя в приливної зоні.

У солончаках також мешкає неймовірна кількість дрібних видів членистоногих, в основному комахи і павуки.

Ваттове море також є одним з найбільш важливих місць проживання прибережних птахів в світі. Їх приваблює не тільки висока доступність їжі, але і відсутність хижаків-ссавців. В цілому на цих ділянках мешкає майже мільйон наземних птахів, що належать до 31 виду.

Корінними видами морських ссавців Ваттового моря є звичайний морський тюлень, сірий тюлень і морська свиня.

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Охорона Ваттового моря

Значна частина моря з 1978 охороняється в рамках міжнародного співробітництва Нідерландів, Німеччини і Данії. У 1982 році була прийнята Спільна декларація з охорони Ваттового моря, у 1997 прийнято Тристоронній план із Ваттового моря.

Крім того, у 2009 році Ваттове море було внесено до Списку світової спадщини ЮНЕСКО в знак визнання “видатної універсальної цінності” цього району і прогресу, досягнутого в його захисті та управлінні протягом більш ніж одного покоління.

Статус всесвітньої спадщини – це найвища можлива нагорода за природний об’єкт, а також визнання його видатної глобальної значущості. Таким чином, Ваттове море знаходиться нарівні з іншими об’єктами світової спадщини, такими як Великий Бар’єрний риф і Гранд-Каньйон.

Дудл від Google

Відомий пошуковик Google оприлюднив сьогодні анімований дудл на стартовій сторінці, який присвячено Ваттовому морю.

“Для туристів життєво важливо поважати роль цього місця в підтримці глобального біорізноманіття. Нинішні зусилля по охороні ґрунтуються на стратегічному партнерстві між ЮНЕСКО, екологічними неурядовими організаціями, Форумом Ваттового моря і урядами Данії, Німеччини і Нідерландів, щоб майбутні покоління могли насолоджуватися цим природним явищем”, – зазначили творці дудла.